Inga Lindstrom alla ricerca di te/ Su Canale 5 il film con Laura Berlin

Inga Lindstrom alla ricerca di te, film di Canale 5 diretto da Oliver Dieckmann

Inga Lindstrom alla ricerca di te sarà messo in onda su Canale 5 alle ore 16.45 di oggi, 28 giugno. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale, con atmosfere romantiche. La produzione è Tedesca, l’anno in cui è stato realizzato è il 2019 e la regia è di Oliver Dieckmann.

Le colline bruciano/ Su Rete 4 il film di Stuart Heisler

I protagonisti principali sono Astrid e Bjorn, che sono stati interpretati da Laura Berlin e Moritz Vierboom. Le riprese sono state effettuate in Svezia in diversi posti dove è ambientata la vicenda. La produzione è della Bavaria Fiction con la collaborazione di ZDF. Il nome originario della pellicola è Inga Lindström: Auf der Suche nach Dir.

Rosamunde Pilcher: una causa persa/ Su Rete 4 il film con Esther Schweins

Inga Lindstrom alla ricerca di te, la trama della pellicola

La protagonista di Inga Lindstrom alla ricerca di te è Astrid, ovvero una cuoca giovane che ha come scopo di aprire un locale a Stoccolma e ha pianificato tutto insieme al suo ragazzo, che si chiama Lars. Quando è giunto il giorno per firmare il contratto, la ragazza scopre che il fidanzato è sparito senza dire nulla, ma trova un biglietto in cui le dice che deve fare dei lavori. Astrid prova a visitare il campeggio grazie a un indizio e nella speranza di poter trovare delle notizie sul fidanzato, conosce un operatore di nome Bjorn e sua figlia Tova.

Charleston/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer

I genitori sono in attesa di Elin, ovvero la moglie e madre della piccola. Questa donna è in viaggio da più di un anno e a sorpresa scopre che Elin è proprio la sorella del fidanzato della protagonista. Nell’agenda di Lars è stato trovato un indizio, che la manda al campeggio su un’isola, dove incontra il gestore del campeggio e la figlia, che è una ragazzina di soli dieci anni. La madre è partita per il Brasile con lo scopo di ritrovare la sua identità. La protagonista capisce presto di apprezzare molto la vita nella natura, ma quando lei e l’uomo conosciuto cominciano ad avere feeling, Astrid riceve una telefonata dall’ospedale, dove è stato ricoverato il suo fidanzato per un incidente d’auto. Per complicare ancora di più la situazione, come avviene in ogni film di questo genere, si fa risentire anche Elin.











© RIPRODUZIONE RISERVATA