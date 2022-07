Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm, film di Canale 5 diretto da Mattia Kiefersauer

Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm va in onda su Canale 5 oggi, martedì 26 luglio, a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia sentimentale del 2019, titolo originale è Inga Lindström: Ausgerechnet Söderholm. La pellicola è diretta da Mattia Kiefersauer, gli attori principali sono Susan Hoecke, tra i suoi più recenti film ricordiamo: Fortunati in America, Inga Lindstrom: Tutti pazzi per Elin, Rosamunde Pilcher: Una causa persa.

Delitto sulla Loira: Il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film con Claire B

Inizia partecipando a concorsi di bellezza come Miss Germania e Miss Mondo, poi intraprende la carriera da attrice e per due anni fa parte del cast di Tempesta d’amore che le fa vincere un riconoscimento speciale durante l’evento dedicato al Premio Napoli Cultural Classic. Il protagonista maschile è Giorgio Spiegelfeld, dopo aver conseguito gli studi in recitazione, nel 2009 inizia a lavorare come attore. Partecipa a diverse produzioni teatrali. Il film è prodotto da Bavaria Fiction con la collaborazione di ZDF. La prima volta è stato trasmesso su La5, è stato realizzato nel 2019 ed è di produzione tedesca. Le riprese sono state girate in Svezia in differenti posti, dove si svolge la vicenda.

Rosamunde Pilcher: valigie e segreti/ Su Canale 5 il film del ciclo d'amore

Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm, la trama del film

La protagonista della storia di Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm è Alma Ekberg, una giovane assistente chirurgo impiegata presso l’ospedale di Stoccolma. Si trova talmente bene in questo ambiente che decide di iniziare a specializzarsi in chirurgia traumatologica, ma il professor Gustav Hendlund decide di farle intraprendere una carriera diversa.

Difatti il medico di famiglia che segue gli abitanti di Soderholm è malato e non può occuparsi dei suoi pazienti, Alma dovrebbe trasferirsi per alcuni mesi nel paese e sostituire il suo collega. Nello svolgimento del suo nuovo incarico, Alma sarà sottoposta a una valutazione e dovrà conseguire almeno un punteggio compreso tra 8 e 10 punti. La giovane accetta, prepara le valige e parte per la nuova destinazione. Arrivata sul posto incontra il dottor Gustav Hendlund, in realtà è il fratello gemello e in città svolge il ruolo di sindaco.

Inga Lindstrom: Una blogger in cucina/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Quello che all’inizio doveva rappresentare un breve cambio di rotta della sua carriera, poi per Alma si rivela un occasione per guardare dentro sé stessa e scoprire quali siano veramente i suoi obiettivi futuri. In questo viaggio non mancheranno gli imprevisti, soprattutto complotti alle sue spalle, ma Alma riuscirà a raggiungere lo scopo che si è prefissata e per finire in bellezza anche l’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA