Inga Lindstrom Cuore rubato/ Su Canale 5 il film con Maya Haddad (oggi, 29 giugno)

Inga Lindstrom Cuore rubato arricchisce il palinsesto pomeridiano di Canale 5 di oggi, martedì 29 giugno 2021, a partire dalle ore 16.30 in prima visione tv. É un film tedesco del 2020 diretto da Stefanie Sycholt, che ha firmato la regia di altri film del ciclo Inga Lindstrom: nel 2018 – L’altra figlia e Screzi d’amore, nel 2017 – Una blogger in cucina, nel 2016 – Ritorno a casa. La protagonista femminile è Maya Haddad, il suo primo debutto risale al 2001 dove ha recitato nel film televisivo: The next coup everything will be different. Ha studiato recitazione all’Università di Musica, Teatro e Media di Hannover esibendosi all’Hannover State Theatre. Max Philip Koch è il protagonista maschile, tra i suoi lavori importanti ricordiamo la commedi teatrale Il Campiello di Goldoni, ha studiato recitazione alla Rostock University of Music and Theatre, nel 2015 ha vinto il Premio Ensemble all’incontro teatrale degli studenti di recitazione di lingua tedesca.

Inga Lindstrom Cuore rubato, la trama del film

E ora andiamo a leggere la trama di Inga Lindstrom Cuore rubato. Kristie ha trent’anni e dopo l’operazione che ha subito al cuore, il suo unico desiderio è di godersi a 360 gradi la vita. Tuttavia, suo marito Bjorn, la madre Ebba e la sua carissima amica Lilli, non condividono il suo pensiero e preoccupati del suo stato di salute si mostrano molto protettivi nei suoi confronti.

L’unico che sembra darle ragione e assecondare i suoi desideri è Sixten, amico d’infanzia che riesce a ritrovare, dopo molti anni che si erano persi di vista. I due fanno un patto: mentre Sixten cercherà di soddisfare le richieste di Kristie facendole godere i piaceri della vita e sconvolgendole piacevolmente l’esistenza, lei dovrà mettere ordine nella vita caotica dell’uomo. Il tempo che trascorreranno insieme causerà qualche problema, perché quella che è cominciata come un’amicizia alla fine porterà un caos sentimentale nell’esistenza di entrambi.

