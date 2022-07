Inga Lindstrom Cuore rubato/ Su Canale 5 un nuovo film della saga d’amore

Inga Lindstrom: Cuore rubato, film di canale 5 diretto da Stefanie Sycholt

Inga Lindstrom Cuore rubato sarà trasmesso oggi, martedì 5 luglio, su Canale 5 a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia sentimentale del 2020 per la regia di Stefanie Sycholt che ne ha curato anche la sceneggiatura. Sycholt ha diretto altri due film della serie Inga Lindstrom, vale a dire Screzi d’amore e L’altra figlia oltre a queste due pellicole ha scritto la sceneggiatura anche di: Inga Lindstrom:

Una blogger in cucina, Ritorno a casa, Un’estate in montagna e Il ponte delle speranze. La protagonista femminile è l’attrice Maya Haddad di padre libanese e madre tedesca. Ha debuttato in televisione nel 2001 nel film Il prossimo colpo di stato cambierà tutto.

L’attore maschile è Max Philip Koch, nel 2015 ha vinto il Premio Ensemble al Theatertreffen degli studenti di recitazione di lingua tedesca. Nel corso della sua carriera ha recitato in diverse serie tv e film per la televisione. Nel cast c’è anche Justine Hirschfeld che interpreta il ruolo di Ebba Perhammer. Le riprese di Inga Lindstrom: Cuore rubato sono state girate nel nord Europa, precisamente a Nykoping in Svezia. Il titolo originale del film destinato per il canale televisivo è Inga Lindström: Das gestohlene Herz. Il film è prodotto dalla Bavaria Fiction con il contributo della ZDF, è andato in onda per la prima volta in Germania il 29 novembre 2020.

Inga Lindstrom: Cuore rubato, la trama del film: un intervento al cuore e…

La protagonista di Inga Lindstrom: Cuore rubato è Kristie, una giovane donna di trent’anni che sottoposta a un intervento chirurgico al cuore è costretta a un lungo periodo di convalescenza. Dopo aver superato il momento difficile, decide di riprendersi la sua vita e vivere pienamente ogni emozione che le offre. La madre, il fidanzato e la migliore amica, preoccupati per il suo stato di salute le vietano qualsiasi cosa da fare. Kristie trova il sostegno morale di un suo caro amico, Sixten Seyboldt. Dopo molti anni i due si rivedono e ripensano ai momenti spensierati vissuti in gioventù. Entrambi vorrebbero ritornare a essere quelli di un tempo e decidono di aiutarsi a vicenda per realizzare il loro sogno. Da una parte Sixten s’impegna a far ritrovare a Kristie la voglia di vivere e gestire al meglio la sua esistenza senza mettere in pericolo la propria vita, dall’altra Kristie dovrà darsi da fare per riportare ordine nella vita del suo amico. Il finale è scontato ma non troppo. I due amici trascorrendo molto tempo insieme per portare a termine i loro obiettivi, finiscono per provare sentimenti diversi e più profondi di una semplice amicizia. Anche la madre di Kristie gode le attenzioni di un ufficiale di polizia locale. Alla fine tutto torna al proprio posto e finisce positivamente per tutti.

