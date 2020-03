Inga Lindstrom eredità contesa/ Su Canale 5 il film con Tijan Marei (oggi, 14 marzo)

Inga Lindstrom eredità contesa va in onda su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, 14 marzo 2020, a partire dalle ore 14:40. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 in Germania con la regia che è stata affidata a Marco Serafini il quale si è occupato anche della sceneggiatura mentre il soggetto è stato ovviamente tratto dall’omonimo libro scritto da Inga Lindstrom. Nel cast di questo film figurano diversi attori anche piuttosto Amati dal pubblico italiano in quanto comparsi diverse serie televisive tedesche e film per la televisione tra cui Paula Schramm, Joscha Keiefer, Susanne Uhlen, Gabriel Raab e Tijan Marei.

Inga Lindstrom eredità contesa, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom eredità contesa. Hanna è una giovane donna che da sempre sogna di poter diventare pilota di aerei. Un sogno che lei vuole assolutamente avverare e che richiede da parte sua enormi sacrifici che vengono fatti con tanta passione nel corso degli anni. Peraltro ha trovato un uomo di nome Paul con cui condividere non solo la quotidianità ma anche questa passione per gli aerei tant’è che entrambi si stanno battendo strenuamente per poter essere inseriti in appositi corsi che permetterebbe loro di lavorare nelle vesti di pilota. Un giorno arriva a casa della donna una lettera che la rende felicissima in quanto le viene fatto presente come sia stata selezionata per poter prendere parte ad un corso di formazione per diventare pilota ufficiale di una compagnia aerea. La felicità è enorme ma viene immediatamente smorzata da una terribile notizia. La sua amata sorella e suo marito sono stati vittime di un terribile incidente stradale che non ha lasciato scampo all’uomo che si trovava alla guida. Sua sorella invece dovrà fare i conti con un coma farmacologico resosi necessario per poter risolvere le tante patologie e problematiche causate dal forte trauma. L’avvocato che cura le esigenze della sorella la informa che i due avevano indicato proprio Hanna quale tutrice nel caso fosse successo qualcosa a loro. Questo implica che la donna dovrà occuparsi dei suoi due splendidi nipotini nella speranza che la sorella possa riprendersi dal coma. Lei sa benissimo che occuparsi dei bambini non le permetterà di poter realizzare il suo sogno ma è decisa ad andare avanti nonostante il parere negativo del proprio fidanzato che non appare assolutamente disposto a lasciar perdere il suo sogno nel cassetto. Inoltre la donna dovrà fare i conti anche con il risentimento della nonna paterna la quale vuole assolutamente occuparsi in prima persona dei tuoi bambini e per questo contatta un giovane ed affascinante avvocato che dovrà occuparsi di tutta la trafila giudiziaria. Quella che sembra essere una battaglia senza precedenti per la giovane Hanna si dimostra una incredibile opportunità per poter trovare finalmente l’uomo adatto per lei. Nello specifico nascerà una forte sentimento d’amore con lo stesso avvocato.

