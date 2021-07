Inga Lindstrom: Eredità contesa/ Trama del film su Canale 5 con Tijan Marei (23 luglio)

Inga Lindstrom: Eredità contesa va in onda su Canale 5 oggi, 23 luglio 2021. Si rivela romantico e sentimentale grazie alla commedia brillante, un classico film per il piccolo schermo sceneggiato da uno dei romanza della seguitissima saga scritta da Christiane Sadlo, una sceneggiatrice per la televisione che ha decretato il suo personale successo artistico grazie a questa saga. L’inizio è fissato per le ore 16,45, una pellicola diretta da un regista italiano cresciuto, anche artisticamente, prima in Lussemburgo, in seguito nel cinema tedesco: Marco Serafini. La sua carriera di cineasta è prettamente dedicata al piccolo schermo e il suo portfolio lo ha già visto direttore di film come ‘Barbara Wood: Sturmjahre – Stormy Years’, di alcuni episodi de ‘L’ispettore Rex’ o de ‘L’ispettore Sarti’, così come, sempre sul filone romantico, nel 2018 ha diretto il film ‘Rosamunde Pilcher – L’eredità di nostro padre (Rosamunde Pilcher: Das Vermächtnis unseres Vaters)’, anch’esso filone tratto dai romanzi di una scrittrice, in questo caso britannica.

Inga Lindstrom: Eredità contesa, la trama del film

Il titolo originale del film è ‘Inga Lindström: Die Kinder meiner Schwester’, che, tradotto dal tedesco, significa ‘I figli di mia sorella’, in Italia cambiato come Inga Lindstrom: Eredità contesa, e racconta le vicende di Hanna Ekberg, una giovane aspirante pilota d’aerei in carriera che, finalmente, dopo lunghe ed estenuanti selezioni, viene scelta come pilota tra centinaia di candidati. Il destino però non la vede alla cloche di un aereo perché, in seguito ad un brutto incidente stradale, la sorella e il cognato perdono la vita e Hanna dovrà occuparsi dei due nipoti ora orfani, Tina, di dieci anni (Tijan Marei) e Karen (Emilia Pieske) che di anni ne ha sedici. Le due ragazzine, ovviamente, sentono fortemente la mancanza dei genitori e Hanna ha il difficile compito di farle da mamma, amica, sorella. Nonostante la situazione, la perdita di quell’opportunità a lungo agognata, il marito anch’esso contrario all’adozione, Hanna non se la sente di tradire la fiducia della sorella defunta e, con grande amore, riesce a farsi amare dalle due sorelle, la vita cambia in meglio nei nuovi equilibri ma, nella loro vita, s’intromette la nonna, Viveca Larsson (Susanne Uhlen) che rivendica l’adozione delle due nipoti.

