Inga Lindstrom: Estate a Sommerby/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom: Estate a Sommerby, film di Canale 5 diretto da Stefanie Sycholt

Inga Lindstrom: Estate a Sommerby va in onda oggi, lunedì 31 ottobre, su Canale 5 dalle 14.10. La regia è di Stefanie Sycholt. In passato ha già diretto altri film ispirati ai romanzi della nota scrittrice Inga Lindstrom come: L’altra figlia, Una blogger in cucina, Screzi d’amore e Ritorno a casa. L’attrice principale è Jessica Ginkel che interpreta Tilda.

Contro tutte le Bandiere/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn

La Ginkel è nata a Berlino classe 1980. In Italia è conosciuta per essere stata la protagonista della soap tedesca Lena amore della mia vita, andata in onda su Rai 3. Dal 2010 al 2013 ha fatto parte del cast della serie televisiva Squadra Speciale Cobra 11. Inoltre tra il 2013 e il 2019 ha fatto parte del cast della serie televisiva Der Lehrer. Nel cast troviamo anche Ben Ruedinger (Lasse), Ulrike Krumbiegel (Nora) e Helena Zengel (Milla).

Greenland/ Su Canale 5 il film con Gerard Butler

Il film è stato prodotto in Germania dalla Bavaria Fernsehproduktion. È destinato al circuito televisivo, è genere romantico e si ispira ai romanzi di Inda Lindstrong. La pellicola fa parte della serie della ZDF Sunday. Le riprese sono state fatte in Svezia, utilizzando i bei scenari paesaggistici che questo Stato offre. La sceneggiatura del film è stata scritta da Stefanie Sycholt che ha diretto anche la pellicola.

Inga Lindstrom: Estate a Sommerby, la trama del film: Milla si risveglia dal coma e…

In Inga Lindstrom: Estate a Sommerby Milla la figlia piccola di Tilda finalmente si risvegli dal coma, ma non riesce a ricordare nulla del suo passato, non sa che i suoi genitori sono divorziati e i nonni separati. Milla gradualmente dovrebbe ritornare alla realtà senza forti traumi. I suoi nonni Nora e Johan decidono di tornare insieme, lo stesso succede per Tilda e il suo ex marito Robbie che per amore della loro figlia tornano a formare una coppia.

Batman/ Su Italia 1 Michael Keaton è l'uomo pipistrello

La famiglia si ricompone per Milla, ma a rovinare gli equilibri ci pensa Lasse che si presenta in paese con il figlio Sibu. Lasse ha comprato la casa di Johan con l’intenzione di ritornare in città e aprire uno studio medico a Sommerby. Dopo anni trascorsi a prestare aiuto nelle file di “Medici senza frontiere”, ora vuole dare una vita più tranquilla a Sibu il bambino africano che ha adottato portandolo via dalla guerra e dalla miseria. Ora però la famiglia di Tilda deve ritornare nella casa di famiglia che appartiene al medico per continuare ad inscenare la farsa per Milla.

Non solo Lasse c’è rimasto male, in quanto si è visto spodestato della casa che desiderava acquistare, ma la fidanzata di Robbie nonché ex migliore amica di Tilda, comincia a sospettare che la fotografa abbia escogitato questo piano per ritornare con il marito. Robbie dal canto suo comincia ad avvertire un senso di gelosia nei riguardi della ex moglie, quando la vede troppo in confidenza con Lasse. A questo punto comincia a chiedersi se ha fatto bene a lasciare Tilda per mettersi con Astrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA