Sabato 23 agosto 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle 16.25, la commedia sentimentale Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio, film tedesco del 2021 del regista Matthias Kiefersauer, che ha curato la regia di molti episodi di questa saga romantica. La pellicola, dal titolo originale Hochzeitsfieber, fa infatti parte della celebre serie televisiva Inga Lindstrom. La sceneggiatura del film è firmata dallo stesso Kiefersauer, mentre la colonna sonora è curata da Andy Groll, della fotografia si è occupato Sebastian Wiegartner mentre il montaggio è di Sabine Matula.

Del cast principale fanno parte Magdalena Hofner nel ruolo di Lena, Julian Bloedorn nei panni di Anton, Jonas Minthe nel ruolo di Charlie, Laura Cuenca Serrano come Ilvy, e Adelheid Kleineidam nei panni di Victoria.

La trama del film Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio: un’idea per salvare l’albergo di famiglia

Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio racconta la storia di Lena (Magdalena Hofner), una giovane donna che si trasferisce con il fidanzato Soren nella casa dei genitori di lui e inizia a lavorare presso uno splendido hotel immerso nella campagna.

Dopo soli due giorni, Victoria, il suo capo, sparisce, senza lasciare tracce, lasciando anche il cellulare in ufficio. Si scopre anche che l’hotel ha problemi finanziari e rischia di chiudere.

Lena, è decisa a salvare l’albergo e propone di organizzare un matrimonio spettacolare che attiri clienti e risollevi le sorti dell’hotel. La situazione, però, si complica quando Anton, l’ex fidanzato di Lena e attuale compagno di Ilvy, una famosa cantante che vuole sposarsi a Mariefred, arriva, creando tensioni. A complicare ulteriormente le cose arriva Charlie, il figlio di Victoria, che mette alla prova la pazienza di tutti.