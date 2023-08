Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio, Canale 5/ Una commedia introspettiva, oggi, lunedì 21 agosto 2023

Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio, un appassionante capitolo tratto dalle opere di Christiane Sadlo

Oggi – lunedì 21 agosto – alle ore 16.45 su Canale 5, andrà in onda Inga Lindstrom – Febbre da Matrimonio; l’episodio appartiene alla saga omonimo di produzione tedesca datato 2021. La regia della pellicola è affidata a Matthias Kiefersaur, chiamato a dirigere il cast composto da attori Julian Bloedorn, Heide Ackermann e Laura Cuenza Serrano, che interpreta il ruolo di Ilvy.

Inga Lindstrom – Febbre da Matrimonio – in onda oggi, lunedì 21 agosto su Canale 5 alle ore 16.45 – è inserito all’interno della vasta gamma di film tedeschi trasmessi sui canali ZDF e in Italia su Mediaset. Le stagioni totali sono 19, con episodi che variano da un minimo di 2 a un massimo di 6 per ogni stagione. Si tratta di adattamenti delle opere scritte da Inga Lindstrom, uno pseudonimo attribuito a Christiane Sadlo, giornalista e scrittrice di origini tedesche. In tutti gli episodi si susseguono scene sentimentali, con una trama fluida, romantica, spesso ambientati in paesi scandinavi.

Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio, la trama: un amore al capolinea e un albergo da salvare

La trama di questo episodio si concentra su Lena, che deve fare i conti con un evento piuttosto insolito. Sta prestando servizio per conto di un albergo di proprietà svedese chiamato Mariefred ma è stata assunta solo da pochissimo tempo, esattamente due giorni prima. Il diretto responsabile di nome Victoria, tuttavia, scompare improvvisamente, senza lasciare traccia né spiegazione. Le scene proseguono con la scoperta di un “movente” di natura economica: l’attività ricettiva non è in buone condizioni finanziarie tanto da essere ricoperta di debiti. Come spesso accade in queste situazioni, si apre una piccola speranza all’orizzonte grazie a una notizia inaspettata e positiva. Ilvy, una famosa cantante, ha deciso di organizzare il suo ricevimento di nozze proprio all’interno dell’hotel, dando nuovo slancio all’impresa e infondendo fiducia nel futuro degli affari.

Mentre le cose sembrano andare finalmente per il verso giusto, a complicare ulteriormente la situazione arriva il figlio di Victoria, Charlie, che cerca di dare una mano ma dimostra di non essere adeguato perché, con le sue battute fuori luogo, disturba i clienti. Le riflessioni di Lena si intensificano sempre di più, al punto da mettere completamente in discussione la propria vita sentimentale e il recente passato. La relazione con Soren sembra essere giunta al termine e guardandosi intorno si rende conto che ci sono tre uomini (Charlie, Anton e Soren) che potrebbero rappresentare il compagno ideale per la sua vita. La decisione da prendere non è affatto semplice e il film continua a innescare una serie di interrogativi esistenziali che troveranno una risoluzione nelle scene finali dell’episodio.











