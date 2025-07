Inga Lindstrom: Hanna and the Good Life, film su Canale 5 diretto da Marco Serafini

Martedì 15 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:45, il film sentimentale dal titolo Inga Lindstrom: Hanna and the Good Life. La pellicola è una produzione televisiva tedesca di ZDF e Neue Deutsche Filmgesellschaft del 2023 che si inserisce nell’amatissima collana di lavori ispirati ai romanzi di Inga Lindström. La regia è affidata alle sapienti mani di Marco Serafini, cineasta di origini italiane che da tempo vive in Lussemburgo e che proprio nel nostro Paese ha diretto la prima stagione della serie tv Rex. La fotografia è invece firmata da Sebastian Wiegärtner, mentre la splendida colonna sonora è opera di Alessandro Molinari, compositore e pianista italiano che con Serafini aveva già lavorato proprio nella serie tv Rex.

I protagonisti sono interpretati da: Sina Tkotsch, attrice tedesca volto di numerose serie tv poliziesche come Tatort e Die Cleveren; Maximilian Klas, interprete di Hitler da giovane nella miniserie tv World Wars – Il mondo in guerra; infine la giovanissima Sophia Heinzmann. Nel cast anche: Dana Golombek, Holger Daemgen, Jochen Horst, Marie-Luise Marjan e Alexandre Mauvais.

La trama del film Inga Lindstrom: Hanna and the Good Life, l’amore cura le ferite del passato

Inga Lindström: Hanna and the Good Life racconta la storia della bella Hanna, una donna con un matrimonio fallito alle spalle, infatti suo marito ha deciso di lasciarla dopo avere scoperto che non può avere figli. Nel frattempo Mikael, un padre single che lavora come restauratore di strumenti musicali, arriva nella cittadina con sua figlia Luna per portare a termine un lavoro che gli è stato commissionato.

Ad avere richiesto il suo intervento sono proprio i genitori di Hanna, Carl che è il pastore della cittadina e sua moglie Bille. Hanna e Mikael iniziano ad avvicinarsi sempre di più, anche se i genitori della protagonista sono preoccupati che possa ferirsi di nuovo, mentre Luna fa amicizia con il burbero proprietario del giornale locale di nome Lassa.

Nonostante sia Hanna che Mikael portino con sé le ferite del passato, entrambi hanno voglia di innamorarsi di nuovo, ma riusciranno a superare le rispettive paure e iniziare una nuova pagina della loro vita?