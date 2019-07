Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato/ Su Canale 5 il film con Rafl Bauer

Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 28 luglio, alle ore 17.00. Si tratta di un film per la televisione di genere romantico diretto nel 2010 da Ulli Baumann (Callgirl undercover, Perduta in Borneo, Club Las piranas) ed interpretato da Heikko Deutschmann (Un angelo un amore, Bad cop – Kriminell gut, Ritorno a casa), Ralf Bauer (Painkiller Jane, le serie tv 5 stelle e I ragazzi del windsurf), Marijam Agischewa (Così lontano così vicino, The blue one) e Julia Stinshoff (Complete idiot, la serie tv Squadra speciale Cobra 11). Il film fa parte di una serie di produzioni televisive tutte accomunate dalla sceneggiatrice Inga Linstrom, nota autrice di testi romantici.

Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato, la trama del film

Ora passiamo a raccontare la trama di Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato. Nina gestisce una galleria d’arte a Stoccolma. Purtroppo gli affari vanno molto male e la donna rischia di dover chiudere l’attività. L’unico modo per salvarsi è chiedere un prestito al padre, un ammiraglio in pensione. Nina però sa che il burbero padre, che non ha mai appoggiato Nina nelle sue decisioni, la giudicherà e si rifiuterà di aiutarla. La donna si trova quindi in una situazione molto delicata e confessa le sue preoccupazioni all’amico Lasse. mancano pochi giorni al compleanno dell’ammiraglio, e Lasse pensa che la festa di compleanno sia il momento migliore per un confronto padre-figlia. Alla festa Nina conosce Jonas, un ex pubblicitario che ha abbandonato gli affari e si è reinventato come allevatore di pecore. Fra i due scocca subito la scintilla, ma il confronto con l’ex ammiraglio non può più essere rimandato. Anche l’uomo però ha un segreto da confessare alla figlia, che si è tenuto dentro già troppo a lungo.

