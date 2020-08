Inga Lindström – il ritorno di Ellen/ Su Canale 5 il film con Isabell Polak

Il film Inga Lindström – il ritorno di Ellen andrà in onda oggi, martedì 25 agosto, nel primo pomeriggio su Canale 5 alle ore 16.25. Il film è stato diretto dal regista Udo Witte, regista che si era già cimentato nell’interpretazione di film tratti dai famosi romanzi d’amore di Inga Lindstrom. La pellicola di genere sentimentale ritrova alcuni degli attori già visti in storie simili o film tratti da romanzi rosa e dunque già conosciuti dal pubblico. I protagonisti principali sono Isabell Polak e Martin Bretschneider, altri interpreti abbiamo Anna von Haebler, Stefan Gubser, Regula Grauwiller, Roman Roth anche loro attori che hanno già recitato in film della serie come comparse o protagonisti. Il film è stato distribuito da Bavaria Fiction ed è girato di recente, nel 2019.

Inga Lindström – il ritorno di Ellen, la trama del film

La protagonista di Inga Lindström – il ritorno di Ellen è Ellen, giovane disegnatrice di mobili che intraprende la sua carriera di design di pezzi unici nella grande metropoli che è Stoccolma. le cose per Ellen sembrano andare davvero bene, è soddisfatta del suo lavoro che le offre numerose opportunità anche per quanto riguarda la sua passione che è appunto al progettazione. Tutto però sta per cambiare, a causa della morte della madre infatti Ellen si convince per forza di cose a fare ritorno a Klädesholmen, la città dove è nata per problemi legati all’attività di famiglia. Il padre rimasto vedovo sembra non prendersi più cura dell’azienda che è riuscito a costruire con tanti sacrifici. Il ritorno i Ellen appare tutt’altro che facile, non mancano infatti numerosi imprevisti che le rendono il rientro particolarmente pesante. Il padre infatti non accetta la morte della moglie, avvenuta a causa di un incidente in barca per il quale incolpa Ellen.

La donna inoltre è costretta a rincontrare l’ex fidanzato, colui che credeva l’amore della sua vita Lennard, fidanzato adesso con sua sorella minore. Se l’aria quindi in famiglia è irrespirabile le cose prendono una svolta diversa per quanto riguarda l’amore e il lavoro. L’azienda di cui Ellen si mette a capo riceve un’importante commessa da un potente imprenditore e così si può evitare il fallimento. Il giovane e focoso Andres attrae molto Ellen che non riesce a trovare un po’ di serenità di cui è alla ricerca. Le cose non sembrano andare proprio per il verso giusto e i guai sono sempre dietro l’angolo.



