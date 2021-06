Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen/ Su Canale 5 il film di Udo Witte (1 giugno)

Oggi, martedì 1 giugno, alle 16.40 su Canale 5 va in onda il film “Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen”, trasposizione dell’omonimo romanzo della scrittrice tedesca. Il film è stato diretto da Udo Witte, che ha curato anche “Il commissario Rex”, “La clinica tra i monti – Il ritorno del dottor Daniel”, “Hamburg – Distretto 21” e “Squadra Speciale Stoccarda”. La sceneggiatura è stata curata Svenja Rasocha, con fotografia di Jochen Radermacher, montaggio di Sabine Matula e musiche di Christoph Zirngibl, mentre la produzione è stata affidata alla Bavaria Fiction. Protagonista della pellicola del 2019 è Isabell Polak, vista nelle serie tv “Sketch History”, “Squadra Speciale Cobra 11” e “Big Dating”. Viene affiancata dal collega Martin Bretschneider, apprezzato per “Un caso per due”, “SOKO – Misteri tra le montagne” e “Squadra Speciale Lipsia”. Completano il cast: Anna von Haebler, Stefan Gubser, Regula Grauwiller e Roman Roth.

Giubbe rosse/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 1 giugno)

Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen, la trama del film

Ellen (Isabell Polak), disegnatrice di mobili, vive a Stoccolma. Quando scopre che il padre Stellan (Stefan Gubser), produttore di barche, ha smesso di prendersi cura dell’azienda di famiglia dopo la morte della moglie, Ellen decide di fare ritorno nella natia Klädesholmen. Ad attenderla, però, non ci sarà una calorosa accoglienza: il padre, infatti, la incolpa per la morte della moglie, morta durante una gita in barca. Inoltre Ellen incontra Lennard (Martin Bretschneider), ex amore della sua vita e ora fidanzato con sua sorella Bibi (Anna von Haebler). La ragazza vorrebbe tornare a Stoccolma il prima possibile, ma l’imprenditore Anders (Roman Roth) ordina una barca: il nuovo lavoro potrebbe salvare l’azienda di famiglia.

LEGGI ANCHE:

Inganno in paradiso/ Su Italia 1 il film con Boti Bliss (oggi, 1 giugno)Innamorarsi a Valentine/ Su Canale 5 il film di Terry Cunningham

© RIPRODUZIONE RISERVATA