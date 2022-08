Inga Lindstrom il ritorno di Ellen/ Su Canale 5 un film della saga romantica

Inga Lindstrom il ritorno di Ellen, film di Canale 5 diretto da Udo Witte

Inga Lindstrom il ritorno di Ellen sarà trasmesso oggi, martedì 9 agosto, a partire dalle 16.35 su Canale 5. Si tratta di una pellicola del 2019, per la regia di Udo Witte. La protagonista è Isabell Polak, nei panni di Ellen, affiancata da Martin Bretschneider che è il coprotagonista. Completano il cast Anna von Haebler, Regula Grauwiller, Stefan Gubser e Roman Roth. La sceneggiatura è di Svenja Rasocha mentre le musiche sono affidate a Christoph Zirngibl. La pellicola, come quasi tutti della stessa serie di film rosa ma destinati ad un pubblico trasversale, è tratta da un romanzo della scrittrice rosa Inga Lindstrom, che è lo pseudonimo della scrittrice e giornalista Christiane Sadlo.

L’attrice Isabell Polak non è nuova al genere in quanto è stata la protagonista di un film romantico dal titolo Katie Fforde: Decisione di cuore che è invece tratto da un romanzo non della Lindstrom ma della sua collega/rivale Fforde. Il film, una produzione nata per la tv tedesca, è stato interamente girato in Svezia, in particolare fra Stoccolma e Klädesholmen, un piccolo paesino che si trova a nord, nella contea di Västra Götaland.

Inga Lindstrom il ritorno di Ellen, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Inga Lindstrom il ritorno di Ellen. Ellen vive a Stoccolma e fa la designer di mobili in legno nonché l’arredatrice di interni. In qualche modo ha ereditato la passione per la lavorazione del legno da suo padre, che ha un’azienda di produzione di barche. Per motivi non del tutto chiariti, tre anni prima ha deciso di lasciare la sua città di origine e di trasferirsi a Stoccolma per inventarsi una nuova vita, ma suo padre, ancora affranto per la morte della moglie, non ha preso bene la notizia e i rapporti fra i due sono sempre molto tesi.

Per caso Elen viene a sapere che l’azienda di famiglia naviga in cattive acque, visto che il padre – fondatore e ispiratore dell’impresa – ha smesso di occuparsene da quando suo moglie è morta. Così la ragazza prende la decisione coraggiosa di fare rientro a casa con l’obiettivo di provare a salvare la situazione. Il rientro, però, non è affatto semplice perché Ellen si troverà a dover affrontare una serie di problemi che aveva accantonato quando si era trasferita a Stoccolma. In particolare, il padre nutre un forte risentimento nei suoi confronti perché la incolpa della morte della mamma, morta in un incidente. Sua sorella Bibi, invece, è in procinto di sposarsi con Lennard, che in realtà è l’ex fidanzato proprio di Ellen, forse mai del tutto dimenticato visto che in un incontro fortuito fra i due volano parecchie scintille.

Tutto lascerebbe presagire una nuova partenza di Ellen ma un evento improvviso la blocca nella città natale: Anders, un facoltoso uomo d’affari, ordina all’azienda della sua famiglia la realizzazione di un’imbarcazione dalle dimensioni importanti. Si tratta di un lavoro molto complesso, nel quale Ellen è coinvolta in prima persona viste le sue competenze, ma che potrebbe rimettere in sesto le casse aziendali. Così decide di restare e di portare avanti il progetto, mentre fra lei e Anders la situazione si fa sempre più complessa e cresce l’attrazione.

Intanto, per una serie di circostanze fortuite, Ellen e Lennard finiscono con il trascorrere una notte di passione. Quando Bibi lo viene a sapere non sembra intenzionata a perdonare l’accaduto e così decide di annullare le nozze, proprio quando il fidanzato capisce che in realtà è lei la donna che ama e non sua sorella maggiore. Ellen, per cercare di buttarsi tutto alle spalle, si impegna nel lavoro ma mano a mano che il progetto della barca prende forma, la ragazza dovrà affrontare i fantasmi del passato e la morte di sua madre.

