Inga Lindstrom: il segreto dei Nordquists/ Su Canale 5 il film con Emilia Holm

Inga Lindstrom: il segreto dei Nordquists è un film sentimentale distribuito nel 2018 che verrà ritrasmesso su Canale 5 oggi, 8 giugno, alle ore 16.30. Fa parte del ciclo Inga Lindtrom e vede alla regia Tanja Roitzheim e come protagonisti Alexander Nordquists ed Emilia Holm, interpretati rispettivamente da Jan Hartmann e Anne Werner. Si tratta di un film adatto maggiormente a un pubblico femminile per la presenza di forti tinta rosa e sentimentale con degli spunti e un ritmo veramente interessante. Sicuramente la visione è consigliata a un pubblico adulto femminile, ma anche a quelli più giovani.

Inga Lindstrom: il segreto dei Nordquists, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Inga Lindstrom: il segreto dei Nordquists. Emilia Holm, giovane archeologa curiosa e testarda, vuole dimostrare che fra l’antico popolo vichingo c’erano anche delle donne guerriere degne di nota. I suoi vari ed approfonditi studi la portano nell’antica tenuta della famiglia Nordquist, che si trova su un’isola, dove vorrebbe scoprire le tombe di molti dei vichinghi di cui si sta occupando. Si fa allora assumere come giardiniera per avere libertà nei movimenti senza essere controllata, iniziando a conoscere i vari membri della dinastia, come Alexander, la sua fidanzata Maya e l’amministratore delegato Leo Sandberg. Nella parte finale del film verranno alla luce vecchie verità sepolte, fra cui la misteriosa scomparsa del gemello di Alexander, Carl, alla tenera età di dieci anni. La forte attrazione fra l’archeologa ed il giovane ed affascinante rampollo non metterà a repentaglio le ricerche, anzi, Emilia insisterà ancora di più per far venire a galla tutti i più vecchi segreti di questa complicata famiglia. Solo quando si farà luce sulla fine di Carl deciderà che è arrivato il momento di tornare a casa.

