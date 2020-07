Inga Lindstrom: Il segreto dei Nordquists/ Su Rete 4 il film con Anne Werner

Inga Lindstrom: il segreto dei Nordquists va in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 luglio 2020, a partire dalle ore 16.30. Alla regia del film troviamo Tanja Roitzheim mentre nel cast ci sono oltre ad Anne Werner anche Jan Hartmann, Gerrit Klein, Fritz von Friedl, Siemen Ruhaak, Tamara Rohloff e molti altri ancora. Il film è stato girato nel 2018 in Germania, uscito col titolo originale di Inga Lindstrom: Das Geheimnis der Nordquists. In Italia si è dunque puntato sulla traduzione letteraria dello stesso. La durata è di circa 90 minuti. Come tutti gli altri film della serie è curato dalla scrittrice nota appunto come Inga Lindstrom, ma che in realtà si chiama Christiane Sadlo.

Inga Lindstrom: Il segreto dei Nordquists, la trama del film

Ora diamo uno sguardo alla trama di Inga Lindstrom: Il segreto dei Nordquists. Emilia è una bella archeologa che vuole dimostrare la presenza di donne guerriere all’interno dei vichinghi nell’antichità. Improvvisamente si troverà però a dover affrontare un alterco nell’università dove da tempo lavora. Deciderà così di proseguire le ricerche da sola visto che l’istituto la bloccherà. Sarà quindi destinata a seguire le sue tracce per ritrovarsi alla tenuta dei Nordquist in un’isola dove ci potrebbero essere delle antiche sepolture. Si farà assumere da giardiniere per cercare di scoprire qualcosa che potrebbe cambiarle la carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA