Inga Lindstrom Il sogno di Elin/ Su Canale 5 il film con Anja Nejarri

Inga Lindstrom Il sogno di Elin va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, 18 marzo, a partire dalle ore 14:30 la messa in onda del film di genere drammatico . Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata in Germania nell’anno 2018 la cui regia è stata curata da Udo Witte mentre il soggetto è stato evidentemente tratto dall’omonimo romanzo scritto da Inga Lindstrom. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi anche in Italia tra cui ricordiamo Anja Nejarri, Marcus Grusser, Marie Ronnebeck, Nicki vin Tempelhoff, Renier Schone, Volkert Kraeft e Eva Ermenz.

Inga Lindstrom Il sogno di Elin, la trama del film

Per Inga Lindstrom Il sogno di Elin ecco la trama del film. Elin è una donna svedese che da tantissimi anni ha voluto fare una scelta di vita ben definita ossia lasciando la sua cittadina natale praticamente nelle campagne svedesi per andare a vivere a Stoccolma realizzando anche il proprio sogno di diventare una dottoressa. A Stoccolma, peraltro, la donna è riuscita anche a trovare l’amore usando un medico con il quale condivide una collaborazione professionale a gestendo in maniera importante e redditizia un ambulatorio capace di soddisfare tutte le esigenze dei propri pazienti con trattamenti professionali. Tuttavia questa vita non sembra soddisfarla in maniera completa anche perché le caratteristiche della sua professione e anche il carattere di suo marito la portano a concentrarsi solo ed esclusivamente sull’ambito lavorativo per cui la vita si dimostrerà estremamente frenetica non consentendo quindi di godere al meglio di alcuni momenti di relax che sono assolutamente irrinunciabili per poter sperare di essere felici.

L’occasione ideale per poter tirare un attimo il fiato e rendersi conto di come la vita sia andando avanti senza emozioni e momenti di felicità arriva nel momento in cui viene informata della morte di una cara zia accanto alla quale ha vissuto tanti anni della propria infanzia ed adolescenza. In ragione di ciò si vede costretta a far ritorno nella sua cittadina natale ed in particolar modo apprezzare come l’allevamento di cavalli della zia si è ancora ben gestito anche grazie al suo vecchio allenatore Gustav. Durante i giorni trascorsi nella cittadina la donna avrà anche l’opportunità di fare un tuffo nel passato incontrando l’uomo che un tempo è stato tuo fidanzato. Le sue certezze incominceranno a vacillare e si renderà conto come probabilmente restando nella cittadina sarebbe stata più felice. Tuttavia non è mai troppo tardi per poter essere felici e realizzare anche un altro sogno che da sempre ha cullato ma non ha mai voluto estrarre dal cassetto.



