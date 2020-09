Inga Lindström: Il suono della nostalgia/ Su Canale 5 il film con Stephanie Stumpf

Inga Lindström: Il suono della nostalgia va in onda oggi, 1 settembre, su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Si tratta di una delle diverse pellicole che compongono questa ‘collana’ di film per la Tv che tanto hanno appassionato il pubblico non solo femminile di tutta Europa. Produzione tedesca e c’è un motivo: Inga Lindström in realtà è uno pseudonimo, a scrittrice e giornalista che ha scritto questi piccoli romanzi, si chiama Christiane Sadlo ed è di Ravensburg. Eppure in tanti la credevano scandinava, in ogni caso le tematiche sono spesso frutto di una società nordica e la Sadlo è proprio cresciuta come sceneggiatrice di questo genere cinematografico, firmando anche le sceneggiature per una dozzina di film scritti dalla collega ed omologa d’Oltremanica Rosamunde Pilcher.

Accanto ad una regia abile ed attenta a condurre al meglio questi copioni particolari, incontriamo protagonista Stephanie Stumpf, nata violinista poi scopertasi in grado di affascinare il pubblico con le sue doti talentuose di attrice. Sempre nel mondo della saga televisiva, l’Italia l’ha conosciuta nella serie poliziesca ‘Stubbe – Von Fall zu Fall’, tradotta con sottotitolo ‘Stubbe – di caso in caso’, un’attrice che ha ancora da dare tanto al cinema, la sua giovane età non le ha ancora concesso una filmografia lunga ma promette anni davanti alle cineprese. Esperto invece in ruoli d’azione il collega Sebastian Achilles è la spalla thriller della Stumpf, attore dedito al genere noir o poliziesco, come nella mini serie ‘Squadra speciale Stoccarda’ o ‘SOKO Lipsia’, a volte cattivo a volte detective.

Inga Lindström: Il suono della nostalgia, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindström: Il suono della nostalgia. Lene vive con una madre, Birgit e con Stine, la sorella. La ragazza non sospetta assolutamente che Birgit non sia la vera madre, la quale in realtà è quella che per lei è una sorella maggiore, Stine. Certo, la differenza d’età tra le due sorelle è concreta ma Lene mai avrebbe immaginato di essere il frutto di una vecchia passione di colei che crede la sorella.

Stine però non riesce più a nascondere alla figlia/sorella la verità: Lene è figlia di un rapporto senza protezione e spera che Lene la comprenda e accetti di seguirla a Roma perché Stine, musicista ha vinto un concorso importantissimo come assistente di un famoso direttore d’orchestra.

Potrebbe essere per entrambe la svolta economica e professionale, e così sarà perché Lene accetta la contingenza di essere figlia di colei che credeva madre ma, trasferite a Roma, Stine si troverà prima al centro dei tentativi di seduzione da parte di un violinista dell’orchestra, in seguito tornerà nella sua vita quella passione giovanile il cui frutto è proprio Lene. La situazione è ingarbugliata ma il grande carattere delle donne le porterà a dipanare la matassa della loro vita trovando la serenità e il giusto equilibrio.



