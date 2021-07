Inga Lindstrom, Il suono della nostalgia/ Su Canale 5 il film sentimentale

Inga Lindstrom, Il suono della nostalgia – è la commedia sentimentale che Canale 5 manda in onda oggi, martedì 13 luglio 2021, a partire dalle ore 16.30. Si tratta di una produzione tedesca del 2019 per la regia di Stefanie Sycholt che ha diretto sette episodi della saga “Inga Lindstrom”, tradotti in lingua italiana e destinati alla Tv tra i quali – Un’estate in montagna – e – Un’estate a Città del Capo – . Le riprese sono state fatte tra Roma e la Germania che poi sono i luoghi dove si reca la protagonista. Inga Lindstrom è lo pseudonimo con cui si firma la scrittrice e giornalista Christiane Sadlo autrice di questa collana di romanzi dove sono state tratte le sceneggiature di molte pellicole. La Sadlo nasce come sceneggiatrice di questo genere cinematografico, firmando anche una dozzina di sceneggiature di pellicole scritte dalla sua collega Rosamunde Pilcher. I personaggi principali di – Il suono della nostalgia – sono Stephanie Stumph, Marion Mitterhammer e Sebastian Achilles. Il film è stato trasmesso per la prima volta in Germania l’8 settembre 2019.

Inga Lindstrom, Il suono della nostalgia, la trama del film

E ora voltiamo pagina sulla trama di Inga Lindstrom, Il suono della nostalgia. Lene è la protagonista di questa storia, tutta la sua vita l’ha trascorsa con Birgit che crede di essere sua madre e con sua sorella Stine che in realtà non è sua sorella, ma la sua vera mamma. Stine s’innamorata in età giovanile di Mads e rimane incinta di Lena, all’uomo la donna non rivelerà mai di avere una figlia, ma sarà Birgit a crescere la piccola per permettere a Stine di realizzare il suo sogno, quello di diventare una grande musicista. Ora però Lene è matura per conoscere la verità e Stine è desiderosa di dirle come realmente stanno le cose. Stine nel frattempo riceve una gratificazione, diventerà assistente di un importante e conosciuto direttore d’orchestra a Roma.

Proprio per questa ragione vorrebbe che fosse Lene ad accompagnarla in questa nuova avventura, ma non in veste di sorella, ma di figlia. Birgit non è d’accordo e non sarà facile per la donna convincere la madre ad acconsentire alla sua richiesta.

Inoltre Stine comincia ad avere problemi con un collega geloso, Hugo che oltretutto è anche il primo violino dell’orchestra, farà di tutto per mettere in difficoltà la donna durante le prove. A complicare la situazione compare Mads, il padre di Lene. Ora l’uomo è sposato e non ha nessun interesse a tornare nel passato con una figlia di cui non conosce nemmeno l’esistenza: Stine è confusa, il caos che invade la sua vita le impedisce di agire con lucidità. L’unica salvezza per lei resta la musica.

