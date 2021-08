Inga Lindstrom: Incanto d’amore, Canale 5/ Un film della nota collana romantica

Inga Lindstrom: Incanto d’amore va in onda oggi, 3 agosto 2021, a partire dalle ore 16,45 su Canale 5. Si tratta di una pellicola sentimentale girata nel 2017 grazie ad una produzione tedesca col titolo originale, Inga Lindstrom: Verliebt in meinen Chef. Nel cast la protagonista femminile è l’attrice berlinese, con chiare origini latine, Ellenie Salvo González, stellina della televisione tedesca per la quale ha girato diverse serie Tv come ‘Squadra Speciale Cobra 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei)’, il divertente film d’animazione, per la quale la Gonzàles presta la voce in uno dei personaggi, ‘Uibù – Fantasmino fifone’, oppure, ancora un poliziesco per la sua fulgida carriera, ‘Il commissario Schumann (Der Kriminalist)’, protagonista in molti episodi al fianco del celebre attore teutone Christian Berkel, artista internazionale che ricordiamo nel cast di ‘Miracolo a Sant’Anna (Miracle at St. Anna)’ di Spike Lee o ‘Bastardi senza gloria (Inglourious Basterds)’ diretto da Quentin Tarantino. Protagonista maschile del film Canale 5 è invece Markus Brandl, nel cast di film tradotti in italiano come il remake de ‘I tre moschettieri’ o la serie ‘Squadra Speciale Vienna’, nella quale interpreta diversi episodi oppure il sentimentale ‘Lassù nevica’, uno dei tanti film Tv da lui interpretati.

Una ragione per vivere e una per morire, Rete 4/ Il trionfo dello "spaghetti western"

Inga Lindstrom: Incanto d’amore, la trama del film

Affrontiamo ora da vicino la trama di Inga Lindstrom: Incanto d’amore. Anna Lund (Ellenie Salvo González) è assistente all’interno di una casa d’aste in Svezia. Nella capitale la ragazza si comporta sul lavoro con grande professionalità, al punto che il suo capo, Sven Berggren (Markus Brandl), la ritiene perfetta per quanto non sospetti minimamente che la ragazza sia perdutamente innamorata di lui. Anna soffre nel non poter rivelare il suo amore a Sven, motivo per il quale vive al sua professione con orgoglio ma, allo stesso tempo, con grande frustrazione. Il motivo principale di questa remissività nel non dichiararsi all’uomo che segretamente ama è che Sven, dal momento in cui ha perso la moglie, più volte ha rivelato di non nutrire più sentimenti per intraprendere una nuova relazione, un cuore di ghiaccio che si è immerso completamente nel suo lavoro. Succede però che Sven cambi idea, rivelando di essere alla ricerca di una nuova relazione che risvegli i suoi sentimenti ma Anna, timida e introversa, sbaglia tutto e invece di dichiararsi e farsi avanti con l’uomo, gli presenta un’amica, Sophie (Merle Collet), che subito flirta davanti ai suoi occhi ricevendo discrete attenzioni da Sven. É la fine di un sogno o solo un momento di passaggio verso qualcosa di concreto?

LEGGI ANCHE:

THE HELP/ Su Rai 1 il film con Octavia Spencer premio Oscar (oggi, 2 agosto 2021)Il socio/ Streaming del film su La7 ispirato al romanzo di John Grisham (2 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA