Inga Lindstrom La casa sul lago/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom La casa sul lago, film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Inga Lindstrom La casa sul lago verrà trasmesso oggi, domenica 7 agosto, a partire dalle 16.20 su Canale 5. La pellicola di genere sentimentale drammatico è stata diretta da Marco Serafini nel 2017. Girato in Germania, ma quasi totalmente ambientato in Svezia, il film ha come protagonisti Franziska Wulf, Bernd-Christian Althoff, Esther Schweins e Cristoph M. Ohrt, che non si trovano nel cast degli altri episodi del ciclo Lindstrom. Le musiche di questo episodio, come l’intera colonna sonora del ciclo Lindstrom, sono opera di Christoph Zirngibl.

Speed Racer/ Su Italia 1 il film delle sorelle Wachowsky

Tutto il ciclo degli episodi Lindstrom è attualmente composto da 19 stagioni, ciascuna con diversi episodi che iniziano e si concludono nell’arco di una singola puntata: La casa sul lago fa parte della quattordicesima stagione. Franziska Wulf e Bern-Christian Althoff sono giovani attori televisivi e cinematografici, ma anche teatrali. Esther Schweins e Cristoph M. Ohrt sono famosi interpreti tedeschi. Esther Schweins è stata diretta da Sönke Wortmann ne The Superwife del 1996, Christoph M. Ohrt nello stesso anno ha recitato nel film Peccato che sia maschio.

Seminole/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Barbara Hale

Inga Lindstrom La casa sul lago, la trama del film

In Inga Lindstrom La casa sul lago dopo la morte di sua madre, Liv (Franziska Wulf) deve abbandonare Nyköping, dove è nata e ha trascorso l’infanzia, ma ormai divenuta una giovane veterinaria, sogna di fare ritorno nella sua terra natia e lavorare nel prestigioso studio della Dottoressa Teisen; durante il suo mese di apprendistato, al termine del quale potrà coronare il suo sogno, si trova però alle prese con le vicende della scuderia Andersson, dove aveva lavorato anche sua madre. Gli Anderssen ( Christoph M.Ohrt e Esther Schweins) non si fidano della ragazza, al contrario del giovane Mikael, il figlio della coppia, e dell’addestratore di cavalli Birger (Bernd-Christian Althoff) che sembrano riporre in lei molte aspettative. Durante la sua permanenza presso gli Andersson, mentre accudisce i cavalli della scuderia, Liv scoprirà il motivo di quella diffidenza, imparando l’importanza dell’amore, della famiglia e del perdono.

Juliet Naked: tutta un’altra musica/ Su Rai 3 il film con Ethan Hawke

Il ciclo Inga Lindstrom

Il ciclo Inga Lindstrom viene di solito presentato al pubblico italiano nel palinsesto estivo e racconta favolose storie d’amore che fanno sognare gli spettatori, in idilliaci paesaggi immersi nella natura. Inga Lindstrom è lo pseudonimo di Christiane Sadlo, sceneggiatrice, scrittrice, nonché giornalista tedesca, ideatrice degli episodi del ciclo Lindstrom.

Il cast di Inga Lindstrom La casa sul lago

Nel cast di Inga Lindstrom La casa sul lago troviamo giovani attori come Franziska Wulf e Bernd-Christian Althoff, ma anche vecchie conoscenze del piccolo e grande schermo tedesco, Esther Schweins e Cristoph M. Ohrt. La Wulf, apprezzata dal pubblico svizzero e tedesco, è conosciuta in Italia per aver recitato nella commedia “Er ist Wieder da”, mentre Althoff è noto al grande pubblico tedesco per la sua partecipazione a Tatort e per l’interpretazione di Mercuzio in Romeo e Giulietta al Vorarlberger Landestheater di Bregenz. Christoph M. Ohrt è famoso in Germania per il ruolo di Felix Edel nella serie Edel&Starck, parte per cui ha ricevuto il Deutscher Fernsehrpreis, equivalente agli Emmy Awards, mentre Esther Schweins, oltre a essere la voce tedesca di Fiona nel cartone animato Shrek, ha recitato nel docudrama “We are Half the World” dove interpreta il ruolo di una suffragetta. Lontano dagli schermi, è sopravvissuta al terremoto del 2004 in Sri Lanka.

© RIPRODUZIONE RISERVATA