Inga Lindstrom - La Donna che Sussurrava ai Cavalli è un film che parla dell'amore come cura per gli animali, ma anche pre gli umani. Di Oliver Dieckmann

Inga Lindstrom – La Donna che Sussurrava ai Cavalli, film su Canale 5 diretto da Oliver Dieckmann

Sabato 6 settembre, nel pomeriggio di Canale 5 alle ore 15.45, andrà in onda la commedia sentimentale Inga Lindstrom – La Donna che Sussurrava ai Cavalli. Si tratta di uno degli ultimi titoli girati per la famosa saga di Inga Lindstrom, uscito nel 2025, e diretto da Oliver Dieckmann che si è occupato di molti film della serie tratta dalla penna di Christiane Sadlo. Dieckmann ha scritto la sceneggiatura a quattro mani con Aline Ruiz Fernandez. Le musiche sono di Andy Groll che ha lavorato a ben 16 altri film della collana. La produzione è Bavaria Fiction per il canale televisivo tedesco ZDF.

La protagonista del film è la giovane Mitsou Jung, attrice ventisettenne tedesca, che interpreta la cavallerizza Linn. Completano il cast Frédéric Brossier, Therese Hämer, Hardy Krüger jr. e Moritz Bäckerling.

La trama del film Inga Lindstrom – La Donna che Sussurrava ai Cavalli: l’amore che guarisce

Inga Lindstrom – La Donna che Sussurrava ai Cavalli racconta la storia di Linn (Mitsou Jung), una bravissima cavallerizza che vuole cimentarsi nel salto a ostacoli entrando a far parte di una prestigiosa squadra che si trova nel centro ippico del suo fidanzato, Alex (Moritz Bäckerling), e del padre Fredrik (Hardy Krüger Jr.).

Linn cavalca lo splendido Rasmus e tutto sembra andare per il meglio, fino a quando il cavallo ha un brutto incidente durante uno degli allenamenti. L’animale da questo momento in poi diventa ingestibile a seguito del trauma subito e così il sogno di Linn sembra naufragare miseramente.

Tuttavia un’estrema soluzione c’è: Linn decide di portare Rasmus da una professionista molto particolare, Karla (Therese Hämer), specializzata nel recupero di cavalli problematici che hanno subito traumi importanti: da qui, è soprannominata “la sussurratrice dei cavalli”.

Linn giunge nella tenuta della donna e inaspettatamente incontra Nils (Frédéric Brossier), una sua vecchia fiamma di quand’era bambina, e scopre che l’uomo vive un’esistenza nomade con il figlio Peppe, a bordo di un food truck. Mentre Rasmus e Karla iniziano il percorso di guarigione, Linn è affascinata dalla vita libera del suo vecchio amico e tra i due nasce un sentimento speciale…

