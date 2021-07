Inga Lindstrom – L’altra figlia/ Su Canale 5 il film con Paula Schramm (20 luglio)

Inga Lindstrom – L’altra figlia andrà in onda nuovamente oggi, 20 luglio, a partire dalle 16.30 all’interno della programmazione pomeridiana di Canale 5. Si tratta di una bella pellicola prodotta dalla televisione tedesca, essa fa parte del ciclo che narra le avventure sentimentali di Inga Lindstrom. Il film prodotto nel 2018 è ascrivibile al genere di commedie adatte a tutta la famiglia, esso ha fatto già parte dei palinsesti televisivi del bel paese. La pellicola come gli altri episodi della serie vede la regia della brava Stefanie Sycholt, la parte principale (quella di Jetta) è stata affidata alla bella Paula Schramm.

Inga Lindstrom – L’altra figlia, la trama del film

Il film Inga Lindstrom – L’altra figlia si incentra sulla vita di una giovane donna, Jetta. La ragazza è rimasta orfana di madre in età adolescenziale e vive la sua vita accudendo l’anziano padre. La sua vita scorre tranquilla fin quando il vecchio genitore non inizia a causa dell’età a perdere la vista. La situazione non solo porta un aggravio di obblighi legate alla cura del padre ma mette la famiglia finanche in una brutta situazione economica, stante che per la sua invalidità il genitore non può più esercitare la sua attività di pescatore. Un giorno Jetta riceve una lettera, nella missiva gli viene confidato che la sua vera madre biologica non è colei che ella credeva ma la facoltosa signora Borgen.

Si scopre infatti che alla nascita la donna era stata scambiata nella culla dell’ospedale, lo scambio aveva portato un’altra infante ad essere consegnata ai Borgen. Jetta inizialmente è combattuta anche e soprattutto riguardo alla situazione che la vede accudire l’anziano genitore, alla fine il bisogno di verità prende il sopravvento e cerca di avvicinare quella che di fatto è la sua vera madre. La giovane ragazza non fa il conto però con i suoi fratelli che la vedono come un problema, visto che non hanno intenzione di dividere la futura eredità anche con lei. A Jetta viene impedito l’avvicinamento alla villa dei Borgen visto che viene fatta segno di un obbligo restrittivo, ordine emesso grazie all’intervento di un avvocato assunto dai fratelli Borgen. La ragazza però non demorde e alla fine riesce con uno stratagemma ad avvicinare la vera madre biologica, l’incontro la porta a ricevere un’inaspettata “apertura” non solo dalla madre ma anche dalla ragazza, ormai divenuta donna, che aveva preso il suo posto nella culla dell’ospedale.

