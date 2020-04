Inga Lindstrom l’altra figlia/ Su Canale 5 il film con Paula Schramm (14 aprile)

Pubblicità

Inga Lindstrom l’altra figlia va in onda su Canale 5 prevede per il pomeriggio di questo martedì 14 aprile alle ore 14:45. Si tratta di un film televisivo realizzato nel 2018 in Germania con la regia di Stefanie Sycholt, il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Inga Lindstrom mentre la sceneggiatura è stata rivista dalla stessa regista. Il montaggio è stato realizzata da Manuela Kempf, le musiche della colonna sonora sono state composte da Andy Groll mentre nel cast sono presenti Paula Schramm, Max Woelky, Marion Kracht, Leonard Lansink, Tobias Von Dieken e Nina Brandt.

Inga Lindstrom l’altra figlia, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom l’altra figlia. Jette è una giovane donna che ha deciso di sacrificare il proprio futuro e il proprio presente per occuparsi delle esigenze di suo padre Henrik il quale è alle prese con delle problematiche di salute ed in particolar modo sta perdendo la vista. La donna è molto legata al proprio padre in quanto lui l’ha praticamente cresciuta da solo facendo enormi sacrifici e soprattutto ampliando enormemente le attività imprenditoriali lavorative per poter soddisfare tutte quelle che erano le sue esigenze. Ora lei per aiutare suo padre ha deciso di mettere da parte i suoi studi ed in particolar modo lavora a tempo pieno nelle vesti di cameriera in ben due locali della zona. Un giorno, tuttavia, la donna riceve una lettera che stravolgerà per sempre la sua esistenza.

La lettera è stata inviata dal Ministero della Salute e dalla quale si apprende come ci sia stato un errore alla nascita ed in particolar modo siano stati commessi degli errori nell’affido dei figli, il che permette di scoprire a Jette di essere in realtà la figlia naturale di una ricca famiglia della zona che si occupa della produzione e vendita di mobili. A questo punto la donna vuole assolutamente conoscere la propria famiglia e soprattutto sua madre naturale, ma gli altri componenti della famiglia ed in particolar modo i figli cercano in ogni modo di tenerla lontana temendo che lei possa avere diritto ad una fetta importante del loro cospicuo patrimonio.

Per tenerla lontana, i figli decidono di assumere un avvocato che tuttavia finirà per innamorarsi di Jette con tutte le conseguenze del caso. Quello che non avevano capito i figli è che l’unico interesse di Jette è quello di poter finalmente abbracciare sua madre e soprattutto conoscere i veri componenti della sua famiglia il tutto senza assolutamente abbandonare l’uomo che l’ha cresciuta e voluta bene più di un padre.



