Inga Lindstrom L’amore è per sempre/ Su Canale 5 il film con Tony Kainz (22 giugno)

Inga Lindstrom L’amore è per sempre vain onda su Canale 5 oggi, martedì 22 giugno, a partiredalle ore 16.45. Il film è firmato dal regista Marco Serafini. Nel cast si ritagliano un ruolo da protagonisti gli attori tedeschi Mersiha Husagic e Joscha Kiefer. A fianco a loro un cast composto da Tony Kainz, Henrike Fehrs, Brigitte Karner, Talisa Lara, Urs Remond, Matthias Freihof e Jaime Ferkic. L’opera è sicuramente costruita come un classico prodotto per il piccolo schermo nonostante presenti anche dei momenti piuttosto illuminati dal punto di vista emozionale. L’opera è costruita in maniera intelligente e permette al pubblico di trovarsi di fronte a un prodotto maturo, anche se il target è piuttosto limitato a un pubblico femminile.

Inga Lindstrom L’amore è per sempre, la trama del film

Inga Lindstrom L’amore è per sempre vede come protagonista della vicenda una giovane laureata in architettura dal nome Stine Olson. Dopo aver concluso brillantemente i propri studi, la ragazza è in cerca della sua prima grande professione, mantenendosi tirando avanti con piccoli progetti che le vengono affidati.

Sulla strada di Stine capita Jan, il suo primo grande amore, che insieme al fratello Paul è stato incaricato di vendere una casa di lusso ereditata da pochi mesi dal defunto padre. Stine si offre di occuparsi della demolizione dello stabile, ma la presenza della giovane e attraente donna porterà a una sgradevole situazione. I due fratelli Jan e Paul iniziano infatti a contendersi la giovane Stine, diventata oggetto del desiderio amoroso di entrambi gli uomini. Quale sarà la scelta finale del giovane architetto? Per scoprirlo non bisogna far altro che mettersi comodi in poltrona e assistere al finale di questa bella commedia romantica di produzione tedesca.

