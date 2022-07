Inga Lindstrom l’amore è per sempre/ Su Canale 5 il film del ciclo d’amore

Inga Lindstrom l’amore è per sempre, film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Inga Lindstrom l’amore è per sempre è un film di genere sentimentale del 2021 che andrà in onda su Canale 5 oggi, 12 luglio, dalle 16,45. Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo della nota sceneggiatrice di successo Inga Lindstrom. La regia è di Marco Serafini, gli interpreti sono: Joscha Kiefer, Mersilha Husagic, Brigitte Karner, Tony Kainz e Talisa Lara.

Dietro lo pseudonimo di Inga Lindstrom si cela la scrittrice, sceneggiatrice e giornalista tedesca Christiane Sadlo, la quale, ha deciso di utilizzare un nome diverso per non essere riconosciuta. La donna ha scritto dal 2010, numerose commedie romantiche prodotte in Germania, destinate alla televisione. Il regista, Marco Serafini, ha origini italiane ma è del Lussemburgo. Le riprese del film si sono svolte principalmente in Svezia e gli attori che fanno parte del cast sono tutti tedeschi e poco noti al pubblico televisivo italiano.

Inga Lindstrom l’amore è per sempre, la trama

La vicenda di Inga Lindstrom l’amore è per sempre è incentrata sulla vita di una giovane neolaureata in architettura, dal nome Stine. Al termine dei suoi studi, conclusosi con grande successo, la ragazza, che nel contempo va avanti grazie a dei piccoli progetti, è molto impegnata nella ricerca del suo primo incarico importante. Casualmente, la ragazza incontra il suo vecchio amore Jan, il quale è affaccendato con il fratello nella vendita di una casa lussuosa ereditata dal loro padre defunto.

Per Stine, è una grossa opportunità, infatti si offre di occuparsi della demolizione della casa, inconsapevole che la sua presenza sta portando scompiglio tra i due fratelli. Infatti, entrambi si innamorano della ragazza e cercano di contendersi le sue attenzioni in tutte le maniere possibili. I tre protagonisti, decidono di visitare la casa e qua incontrano un’anziana signora che sostiene di essere la giardiniera di tutta la proprietà e inoltre rivela ai due ragazzi di essere stata, l’amante del loro padre.

