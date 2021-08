Inga Lindström: L’amore non muore mai, Canale 5/ Un bagno nel mondo dell’amore

Inga Lindström: L’amore non muore mai va in onda oggi, 10 agosto 2021, a partiredalle ore 16.45 su Canale 5. Ci sono saghe dedicate alla Tv che sono definitivamente entrate nel cuore anche degli italiani ed una di queste è dedicata al ciclo Inga Lindström, per molti aspetti sulla stessa sintonia di Rosamunde Pilcher, quindi storie vere, plausibili, che possano fare riflettere e sognare il pubblico non solo femminile. Nel pomeriggio Canale 5 del 10 agosto 2021, alle ore 16,45, uno dei più amati episodi di questo ciclo di film Tv andrà in onda per concedere un momento di sentimentalismo non banale grazie alla trasmissione di ‘( Inga Lindström: Liebe lebt weiter )’, co-produzione tedesca e svedese datata 2016.

Nel cast di ‘Inga Lindstrom – L’amore non muore mai’, protagonista assoluta è l’attrice austriaca Cornelia Ivancan, anch’essa celebre nella televisione delle serie ad essa dedicata come la poliziesca ‘SOKO Köln’ e ‘ SOKO Stuttgart’, o le sue diverse apparizioni nel cinema internazionale come nel caso di ‘Il quinto potere (The Fifth Estate)’ in un cast nel quale brilla la presenza di Benedict Cumberbatch e Stanley Tucci, ‘Il commissario Heldt (Heldt)’, ancora una serie poliziesca per l’attrice. Al suo fianco Björn von der Wellen, tedesco, presente anch’esso nei polizieschi seriali ‘SOKO Potsdam’ e ‘SOKO Wismar’, al cinema celebre per ‘Wer wenn nicht wir’, film dal titolo tedesco, ma tradotto in italiano.

Inga Lindström: L’amore non muore mai, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Inga Lindström: L’amore non muore mai. La dottoressa Britta Larsson (Cornelia Ivancan) pratica la sua professione in Svezia e durante le ferie dal lavoro ama isolarsi su una piccola isola scandinava nella quale può, in solitudine assoluta, lasciarsi andare alla dolce e amara presenza dei suoi ricordi. In quell’isola, infatti, Britta ha perso l’uomo che ha amato con tutta se stessa, Matti (Tom Radisch), morto su quel mare in un incidente in barca. Per lui ha rinunciato ad ogni tentazione amorosa, per il suo ricordo si è isolata da possibili nuove relazioni e ogni anno, ogni volta che torna su quel luogo, abbandona al mare una bottiglia contenente un messaggio d’amore per il suo Matti, sperando che l’oceano lo restituisca al suo cuore, un’illusione romantica e dolorosa.

Ma un anno le cose cambiano quando incontra il bel Jonas (Björn von der Wellen) …

