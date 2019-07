Inga Lindstrom – L’amore non muore mai/ Su Canale 5 il film con Cornelia Ivancan

Inga Lindstrom – L’amore non muore mai va in onda oggi, 23 luglio 2019, e fa parte della celebre collana letteraria della scrittrice tedesca Christiane Sadlo, per tutto il mondo nota con il suo celebre pseudonimo Inga Lindström appunto. In stile con tutta la serie anche per questo episodio è il cuore al centro della trama, l’amore quando soffre, quando dolcemente diventa malinconia, un prodotto esplicitamente rivolto al pubblico femminile anche se una piccola percentuale di uomini non disdegna la visione di trame comunque attuali, vite vissute nelle quali rispecchiarsi, rivivere momenti comuni a tante persone comuni, la vera ragione del successo. In questo lungometraggio targato 2016 la regia è affidata al cineasta Marco Serafini, non lasciatevi ingannare dal nome, l’origine è assolutamente italiana ma i natali sono lussemburghesi con una carriera ben salda nel cinema tedesco, soprattutto prodotto perr il pubblico televisivo. Il passato lo ha infatti visto dietro la cinepresa di serie importanti come ‘Il commissario rex’ nel 2008, oppure il bellissimo film ‘Il mistero del lago’, tratto da un romanzo, ‘Il giro di vite’ di Henry James mal quale è liberamente ispirato, prodotto per la televisione italiana, un film che ha raccolto un grande successo di pubblico e share.

Protagonista di ‘Inga Lindstrom – L’amore non muore mai’, è la bella attrice austriaca, nata nella capitale, Vienna, Cornelia Ivancan, cresciuta tra il cinema austriaco e quello tedesco, da ricordare anche oltre il confine teutone con film importanti come ‘Il quinto potere (The Fifth Estate)’, in un cast nel quale spicca il grande attore britannico Benedict Cumberbatch e Stanley Tucci, o il dramma storico ‘Woman in Gold’, storia di una giovane ebrea sfuggita dalla persecuzione nazista a Vienna. Per la televisione Cornelia Ivancan ha recitato in diverse serie del filone poliziesco come ‘SOKO Köln’ o ‘SOKO Stuttgart’, il C.S.I. teutone e molte altri parti in altrettanti Film Tv o telefilm. Al suo fianco Björn von der Wellen, lui tedesco, attore anch’esso protagonista in molte serie come ‘Squadra Speciale Cobra 11’, ‘Hamburg Distretto 21’, ‘Der Bergdoktor (Il dottore di montagna’, un attore portato all’action poliziesco, in ‘Inga Lindstrom – L’amore non muore mai’ calato nei panni di un personaggio più introverso e al centro di un drama sentimentale.

Inga Lindstrom – L’amore non muore mai, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Inga Lindstrom – L’amore non muore mai. Matti muore in un incidente fatale in barca, nei pressi di un’isoletta nel sud della Svezia, ma ogni anno, ogni ricorrenza della sua morte, vede la fidanzata ora sola e malinconica, Britta, tornare sull’isoletta dell’incidente, della perdita del suo grande amore, per lasciare alle onde un messaggio in bottiglia contenente una lettera a lui dedicata. Una relazione per amorosi sensi come voleva definire il poeta questa forma d’amore rivolta da chi in vita al caro defunto. Questo è amore, ma Britta è ancora giovane, piacente, in grado di dare e ricevere amore e proprio sull’isola, durante una tempesta marina, il tenebroso Jonas rimetterà in discussione tutte le sicurezze di Britta. Il momento di una nuova relazione è giunto?



