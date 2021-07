Inga Lindstrom L’amore ritrovato/ Su Canale 5 il film con Barbara Wussow (6 luglio)

Inga Lindstrom L’amore ritrovato va in onda oggi, 6 luglio 2021, su Canale 5 a partire dalle ore 16,40. La rete ammiraglia di Mediaset propone ai suoi telespettatori un pomeriggio sentimentale dedicato alla saga scritta da Rosamunde Scott, conosciuta nel mondo letterario con lo pseudonimo Rosamunde Pilcher, una scrittrice britannica che ha riscosso un grande successo in Germania, paese nel quale le sue novelle sentimentali sono divenute una saga per il cinema televisivo con il titolo di Inga Lindstrom.

Al fianco di Barbara Wussow, la protagonista, troviamo il celebre attore tedesco Bernd Herzsprung, noto anche in Italia per la sua presenza nel cast de ‘L’ispettore Derrick’ oppure nella saga de ‘Il commissario Köster’, in ‘Squadra speciale Lipsia’ e, tra i tanti, anche in ‘Squadra Speciale Stoccarda’, un attore votato al thriller e al genere televisivo poliziesco.

Inga Lindstrom L’amore ritrovato, la trama del film

In Inga Lindstrom L’amore ritrovato, Diane è una donna come tante, di mezza età e divorziata che a fatica sta accettando la sua situazione post matrimoniale, Un giorno riceve la visita della figlia, Anne, che la chiama in Cornovaglia assieme a lei per trascorrere le vacanze estive non in solitudine, ma assieme tra scogliere, eriche, villaggetti di quell’Inghilterra pittorica. Diane ovviamente accetta e si trasferisce per le sue vacanza lavorative nel paesello della figlia, occasione per abbandonarsi alle coccole dell’amata figlia in un paesaggio favoloso. Ma le cose non vanno come dovrebbero perché nello stesso momento giunge nel villaggio l’ex marito, Andrew, che da classico uomo divorziato di mezza età ostenta ovunque la sua nuova compagna, Shirley, bellissima e molto più giovane di Diane.

Non c’è invidia nella donna, ma l’energia che si è generata non l’aiuta a rimanere rilassata in quello che doveva essere una situazione madre e figlia riunite assieme per vivere momenti sereni. Vedere l’ex marito smuove sentimenti che credeva sopiti, lo ama ancora e non se lo nega e la cosa la infastidisce e turba e non poco. Le cose precipitano quando Andrew annuncia di avere acquistato una casa in Cornovaglia per vivere con la sua giovane compagna, eppure il destino sorride a Diane quando, dal nulla, spunta una vecchia fiamma di gioventù ancora in grado di riaccendere il fuoco della passione.



