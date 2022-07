Inga Lindstrom l’amore ritrovato/ Su Canale 5 il film con Ursula Buschhorn

Inga Lindstrom l’amore ritrovato, film di Canale 5 diretto da Oliver Dieckman

Inga Lindstrom l’amore ritrovato è un film romantico/sentimentale del 2020 che andràin onda a partire dalle 16,45 di oggi, 19 luglio, su Canale 5. Si tratta della versione cinematografica del romanzo omonimo della scrittrice tedesca e la regia è affidata a Oliver Dieckman. Gli interpreti principali sono: Ursula Buschhorn, Carl Achleitner, Lena Meckel e Meriel Hinsching.

Le riprese del film sono state effettuate in Svezia, soprattutto a Stoccolma e nelle zone limitrofe. Come tutti i film tratti dai romanzi dell’autrice Christiane Sadio, vero nome di Inga Lindstrom, anche questo è stato distribuito solo nei circuiti televisivi. Tutti gli attori che fanno parte del cast, hanno partecipato principalmente a produzioni tedesche e non sono noti al pubblico italiano. Il regista Oliver Dieckman è anche un produttore e ha diretto la maggior parte delle pellicole tratte dai romanzi di Inga Lindstrom.

Inga Lindstrom l’amore ritrovato, la trama

La vicenda di Inga Lindstrom l’amore ritrovato narra la vita di Maren, una giovane e bella ragazza desiderosa di aprire una scuola di surf sulla costa atlantica con il suo migliore amico Joel. Prima di affrontare questa avventura, la ragazza deve tornare nella sua città d’origine in occasione delle nozze d’argento dei suoi genitori.

La partenza, mette in difficoltà Maren, in quanto, in seguito ad una brutta lite con il padre, la ragazza era stata costretta ad allontanarsi dalla famiglia e a mettere da parte la sua formazione alberghiera. Tornata in città, Maren ha una piacevole sorpresa, infatti, rincontra dopo tanto tempo un suo vecchio compagno di scuola di nome Lennart, di cui è sempre stata perdutamente innamorata.

Le cose si complicano quando Maren consegna a suoi genitori il suo regalo, cioè un ritratto della madre, provocando una discussione accesa tra i suoi cari. La ragazza, comincia ad avere il sospetto che il pittore, autore del dipinto, possa essere il suo vero padre. Con l’aiuto di Lennart, la ragazza cerca di risolvere il mistero, anche se il percorso che porta alla verità non è facile, infatti si scontrano con tante persone che credevano amiche, ma in compenso i due ragazzi riscoprono l’amore.











