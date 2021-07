Inga Lindstrom Le nozze di Greta/ Su Canale 5 il film con Alissa Jung (27 luglio)

Inga Lindstrom Le nozze di Greta riempirà il pomeriggio di Canale 5 di oggi, martedì 27 luglio 2021, a partire dalle ore 16.30. La regia è curata da Martin Gies, che in passato ha diretto altri film appartenenti al filone sentimentale Inga Lindstrom quali: – Quattro donne e l’amore – Second Chance – Cuore di ghiaccio – La fuga dal passato -. La pellicola è distribuita da Studio Hamburg Enterprises. Tra gli interpreti ci sono Alissa Jung che, nel 2008 ha recitato in – Inga Lindstrom: Matrimonio a Hardingsholm – e Jens Atzorn che nel 2013 ha fatto parte del cast in – Rosamunde Pilcher: Una questione d’onore -. Il film è destinato al circuito televisivo, è stato realizzato nel 2016 in Germania con il titolo – Gretas Hochezeit -. La pellicola fa parte della collana di romanzi della scrittrice Inga Lindstrom che ha firmato la sceneggiatura e il soggetto con il suo vero nome Christiane Sadlo.

Inga Lindstrom Le nozze di Greta, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Inga Lindstrom Le nozze di Greta. Greta è una ragazza svedese molto fortunata, sembra proprio che la dea bendata l’abbia colpita in pieno, tutto nella sua vita va nel verso giusto. Nonostante la sua giovane età ha ottenuto tutto quello che una persona vorrebbe desiderare: un fidanzato che le vuole bene e la rispetta e che presto la porterà all’altare e la possibilità di esaudire uno dei suoi sogni della vita, aprire un caffè a Stoccolma. Purtroppo in poco tempo la situazione precipita, alcuni eventi inaspettati mettono Greta di fronte alla dura realtà e il male arriva dal passato. Un giorno compare all’improvviso il suo ex marito, a causa di un errore burocratico, il loro matrimonio che è naufragato quattro anni prima, è ancora valido e questo rischia di mettere in discussione le nozze di Greta. A complicare le cose ci si mette suo fratello che contatta la madre e la convince ad avvicinarsi a Greta per riallacciare il rapporto compromesso. All’improvviso la donna riappare dal passato, anni prima era scomparsa abbandonando i figli che erano ancora dei bambini. La donna vuole approfittare del matrimonio della figlia per ristabilire con il rapporto perso, ma il compito risulterà più arduo del previsto, Greta non ha nessuna intenzione di perdonare il gesto della madre e non esita a rinfacciarle il male che le ha fatto abbandonandola nel momento in cui aveva più bisogno della sua presenza. Greta occupata nei preparativi del suo matrimonio non riesce a far fronte a questi cambiamenti inattesi e la mattina delle nozze è nel panico totale. Il ritorno dell’ex marito le mette molta confusione in testa, la donna si rende conto che nonostante si siano lasciati in maniera burrascosa ancora prova qualcosa di importante per lui. Questo sentimento la mette in crisi, perché sta convolando a nozze con il suo nuovo compagno e ha dei dubbi se il loro sia davvero un grande amore o soltanto un ripiego per dare assetto alla sua esistenza.

