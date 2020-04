Inga Lindstrom: le nozze di Greta/ Su Canale 5 il film con Alissa Jung (7 aprile)

Inga Lindstrom: le nozze di Greta è il film romantico che Canale 5 trasmetterà oggi, martedì 7 aprile 2020, a partire dalle 14.45. Si tratta dell’ennesimo adattamento sul piccolo schermo dei romani scritti da Inga Linstrom, nome d’arte di Chiristiane Sadlo. Quest’ultimo è una scrittrice e sceneggiatrice molto famose in Germania che ha all’attivo oltre 20 romanzi e relative trasposizioni sotto forma di film per la tv. I protagonisti del film Ingla lindstrom: le nozze di Greta, realizzato nel 2016, sono Alissa Jung, Jens Atzorn e Oliver Franck. Jens Atzorn è attore tedesco particolarmente noto in Germania per aver preso parte a diverse produzioni televisive di successo come Der Bulle und das Biest e Lena Lorenz. Aveva già fatto parte del cast di una delle trasposizioni televisive dei romanzi di Inga Lindstrom. Nel 2013 prese, infatti parte, alle riprese del film Inga Lindstrom – Una questione d’amore. La regia di Inga Lindstrom-le nozze di Greta è stata affidata al regista tedesco Martin Gies.

Inga Lindstrom: le nozze di Greta, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom: le nozze di Greta. Greta ha un vita perfetta e tutto ciò che ha sempre desiderato. Dopo tanti sacrifici riesce finalmente ad inaugurare il locale che sognava di aprire da anni ormai. Fin da subito gli affari vanno a gonfie vele rendendo Greta più che orgogliosa del suo lavoro. Anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno piuttosto bene. La storia con Erik, imprenditore di successo e primo genito di un’importante famiglia di banchieri, va per il meglio. I due sono infatti in procinto di convolare a nozze ed ormai la data del matrimonio è sempre più vicina. Insomma sembra tutto perfetta per Greta ma qualcosa inizia a cambiare a pochi giorni dal matrimonio, quando la giovane donna in carriera rivede dopo tanto tempo il suo ex marito Leon.

Quest’ultimo la sta cercando da tempo perché, dal punto di vista legale. il loro matrimonio non è ancora concluso. Serve infatti una firma di Greta per sancirne definitivamente la fine. A complicare ancora di più le cose sarà il rientro a casa della madre di Greta che aveva abbandonato lei ed il resto della sua famiglia quando la giovane era solo una bambina. Due ritorni dal passato che sconvolgeranno il presente di Greta e metteranno a dura prova la sua relazione con Erik.



