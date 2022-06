Inga Lindstrom Le nozze di Greta/ Su Canale 5 il film del ciclo sentimentale

Inga Lindstrom Le nozze di Greta, film di Canale 5 diretto da Martin Gies

Inga Lindstrom Le nozze di Greta va in onda su Canale 5 oggi, martedì 14 giugno, a partire dalle 16.30. Si tratta di un film del 2016 distribuito da Studios Hamburg Enterprises. La regia è di Martin Gies, in 5 anni di carriera ha diretto 5 film tutti che fanno parte della collana di romanzi rosa della nota attrice Inga Lindstrom come Second chance, Cuore di ghiaccio, In fuga dal passato, Quattro donne e l’amore.

La protagonista principale è Alissa Jung, dieci anni di carriera ha interpretato quattro film tutti appartenenti al genere sentimentale come: Rosa la wedding planner, nessuno è perfetto, Matrimonio a Handingsholm e L’isola dell’amore. Il protagonista maschile è Jens Atzorn, in quattro anni di carriera ha interpretato due film tra cui Rosamunde Pilcher: Una questione d’amore.

Inga Lindstrom Le nozze di Greta, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Inga Lindstrom Le nozze di Greta. Greta, che da il titolo al film, appartiene a una buona famiglia è una ragazza tranquilla che le piace pianificare ogni azione della sua vita, purtroppo alcuni eventi inaspettati la mettono in difficoltà, mettendo in bilico le sue certezze. Fino a quel momento Greta era sicura di aver avuto dalla vita tutto quello che una giovane donna possa desiderare: un imminente matrimonio con un uomo facoltoso di cui è innamorata e la possibilità di realizzare il suo sogno di aprire un caffè di prestigio a Stoccolma.

Un giorno però tutto viene messo in discussione, l’arrivo di due persone inaspettate poco prima della celebrazione delle sue nozze mandano in frantumi i suoi progetti. Difatti dopo anni di assenza ricompare all’improvviso il suo ex marito. Per un errore burocratico, Greta non può sposarsi perché il matrimonio con suo marito, che sarebbe finito in maniera burrascosa quattro anni prima, non è stato convalidato dal divorzio, quindi la coppia risulta essere ancora sposata.

Per non bastare si presenta anche la madre, oramai ne aveva perso le tracce, ma ora bussa alla sua porta dopo averla abbandonata molti anni prima con suo fratello. La donna è tornata per riallacciare il rapporto con la figlia, ma a poche ore dalle nozze, Greta è nel panico totale.

