Inga Lindstrom legami di sangue/ Su Canale 5 il film con Saskia Valencia (11 agosto)

Inga Lindstrom legami di sangue vain onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, martedì 11 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 in Germania dalla casa cinematografica ZDF e distribuita direttamente sul circuito televisivo. La regia di questa pellicola è stata affidata a Andi Niessner, il soggetto e ovviamente tratto da uno dei romanzi scritti da Inga Lindstrom con la fotografia di Martin Stingl ed il montaggio curato da Manuela Kempf. Nel cast sono presenti Saskia Valencia, Philippe Brenninkmeyer, Dietrich Mattausch, Uta Schorn, Siemen Ruhaak e Svenja Pages.

Ecco la trama di Inga Lindstrom legami di sangue. La vita di Valeria non è stata sempre ottimale e soddisfacente per via di alcune problematiche legate soprattutto alla sfera sentimentale e alla quotidianità. Lei è una mamma single che deve occuparsi delle esigenze del proprio figlio di 10 anni, ma anche e soprattutto della sua attività di brillante avvocato. Attualmente vive a Stoccolma ma ha iniziato ad avvertire in maniera impellente l’esigenza di dare una svolta e probabilmente anche rilasciare la stessa città svedese. L’occasione ideale per poter dare una smorzata alla sua quotidianità arriva grazie ad una proposta di lavoro presentata da uno studio legale che vorrebbe fruire della sua collaborazione presso la sede ubicata in una piccola cittadina della provincia di Stoccolma. Senza pensarci più di tanto Valeria decide di accettare questa proposta e quindi di lasciare la sua attuale casa a Stoccolma per andare a vivere nella più tranquilla e rilassante cittadina di campagna.

Si dimostrerà una scelta di vita molto importante che le permetterà di conoscere un uomo di nome Olof che è proprietario di un importante birrificio ubicato in questa zona periferica e che peraltro è uno dei più grandi amici del nuovo capo di Valeria. Olof, inizialmente non sembra essere entusiasta dell’arrivo della donna in quanto per tanti anni ha tenuto nascosto alla propria famiglia un incredibile segreto che riguarda proprio Valeria. L’uomo cerca di stare lontano da Maria, ma quest’ultima farà la conoscenza del genero di nome Marcus.

Una storia molto complicata con intrecci davvero incredibili anche perché si scoprirà che Valeria è la figlia biologica del Birraio e che soprattutto tra lei e quello che è l’attuale marito della sua sorellastra inizia ad esserci un legame piuttosto forte e un’attrazione fisica che potrebbe far nascere da qualsiasi momento una relazione extraconiugale. Infatti non passeranno molti giorni prima che tra Marcus e la stessa Valeria scoppi l’amore per altro ricambiato da entrambi. Purtroppo nonostante Marcus con sua moglie abbia ormai un rapporto destinato a terminare, dovranno fare i conti con quello indicato come il classico legame di sangue. Sarà il momento cruciale per scoprire quanto forte sia questa passione improvvisamente nata tra i due.

