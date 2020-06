Inga Lindstrom legami di sangue/ Su Canale 5 il film con Saskia Valencia

Pubblicità

Inga Lindstrom legami di sangue va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Germania nel 2008 che ha visto alla regia Andi Niessner il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Inga Lindstrom. Nel cast sono presenti tra gli altri Saskia Valencia, Philippe Brenninkmeyer, Dietrich Mattausch, Svenja Pages, Uta Schorn e Lukas Schust. Nonostante si tratti di un film girato esclusivamente per la televisione appartiene a una saga che piace molto al pubblico italiano, soprattutto quello femminile.

Inga Lindstrom legami di sangue, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom legami di sangue. La vita per la giovane e bella Valerie sembra aver riservato soltanto drammi e tanto dolore. Se da un lato è diventata una importante ed apprezzata avvocato dall’altro ha dovuto fare i conti con una serie di tragedie che hanno riportato la sua vita privata. Infatti ha dovuto dire addio al suo amato marito scomparso in un tragico incidente che ha lasciato tantissimi Segni dal punto di vista morire anche soprattutto nel suo amato figlio. I giorni per lei si trascinano in maniera molto complicata In quanto ogni singolo angolo della città e soprattutto la sua casa le fa riaffiorare nella mente i momenti felici vissuti al fianco del suo amato marito. Insomma la donna si renderà conto come la sua vita non posso più andare avanti nella città di Stoccolma è che sia necessario cambiare aria anche per aiutare suo figlio a superare quel drammatico incidente.

La donna decide così di accettare una proposta di collaborazione che le è stata avanzata da uno studio legale ubicato in una piccola cittadina di campagna a diversi chilometri di distanza dal centro caotico di Stoccolma. Per lei si un tratta di un cambio molto importante di vita mentre per suo figlio c’è qualche problema di in più perché dovrà rifarsi una vita e soprattutto scoprire nuove amicizie. La vita in campagna si dimostra immediatamente molto differente da quella cittadina anche se non mancano gli interessi e soprattutto gli spunti. Infatti Valerie decide di affittare un grazioso appartamento da un uomo dal carattere piuttosto rude e scontroso. Un incredibile scherzo del destino la donna scoprirà che quell’uomo ha avuto un ruolo nella sua esistenza in quanto si tratta del padre biologico che lei ha sempre cercato di trovare.

Inoltre le giornate trascorse nella piccola cittadina di campagna si dimostreranno ancora più interessanti grazie alla presenza di Marcus. Markus è il marito della sorellastra di Valerie, Leonie. Tra di loro scatta immediatamente il classico colpo di fulmine con i due che dovranno quindi capire cosa fare del loro amore e soprattutto se abbiano la forza di poter mettere in essere un dramma familiare che potrebbe sconvolgere nuovamente la tranquillità in quella famiglia che ha attraversato diversi momenti difficili e complessi.



