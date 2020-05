INGA LINDSTROM L’EREDITÀ DI GRANLUNDA, CANALE 5/ Chi è Cristine Sadlo?

Pubblicità

L’autrice dei libri da cui sono tratti i film della serie Inga Lindstrom è Cristine Sadlo, scrittrice e produttrice britannica che si cela dietro il famoso nome. La donna è stata anche produttrice di tantissimi film della serie seguendone la sceneggiatura e curandone la produzione. Inoltre, si è occupata anche della realizzazione di numerosi film di Rosamunde Pilcher, adattando la trama ai romanzi. La maggior parte degli attori che danno vita ai personaggi che escono dalla penna della Sadlo sono famosi al pubblico tedesco che adora questa serie e l’ha accolta subito con grande successo così come sta accadendo in Italia.

Simone Heher protagonista

Il film Inga Lindstrom l’eredità di Granlunda andrà in onda domenica 10 maggio su Canale 5 nel primo pomeriggio alle ore 15. Si tratta di una pellicola drammatico romantica, nata dai romanzi celebri della serie di Inga Lindstrom. Girato nel 2009 è stato diretto dal regista tedesco Gunter Krää. I principali protagonisti sono volti noti al pubblico per aver già interpretato protagonisti della serie di romanzi, Simone Heher nel ruolo di Karin, Nicki von Tempelhoff che interpreta il protagonista Tomas, Michael Greiling, Marlies Engel la bellissima Mia e Justus Kammerer. Il titolo originale dell’opera è Inga Lindström – Das Erbe von Granlunda.

Inga Lindstrom l’eredità di Granlunda, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom l’eredità di Granlunda. Karin è una veterinaria di un piccolo villaggio alla periferia di Stoccolma. La donna vive tranquillamente la sua vita insieme al giovane figlio di 10 anni e alla profonda amicizia che la lega al proprietario della tenuta di Granlunda. Alla morte dell’uomo, Karin scopre che ad averla ereditata è Tomas, un barista, proprietario di un locale in centro. La donna è profondamente sconvolta dal fatto che il suo amico abbia potuto lasciare la tenuta a cui teneva tanto ad uno sconosciuto che cerca di liberarsene il prima possibile svendendola ad un prezzo davvero da furto. Karin decide così di indagare sul passato e riuscire a capire il motivo per cui l’uomo abbia potuto ricevere la tenuta. Non ci vuole molto per scoprire che Tomas, in realtà è figlio di una cara amica dell’ex proprietario che è stata cacciata in malo modo dalla tenuta per aver avuto una storia clandestina con uno dei figli del vecchio proprietario. Le scoperte di Karin si faranno sempre più avvincenti ma la verità potrebbe destabilizzare il nascente amore tra lei e Tomas. Alla fine, dopo scoperte avvincenti e situazioni davvero pericolose, i due innamorati saranno ad un passo dal coronare il loro sogno d’amore, insieme al giovane figlio della donna che avrà l’opportunità di fare qualcosa per la sua amata madre, che ha sacrificato la sua giovane età per prendersi cura di lui.



