Inga Lindstrom matrimonio a Hardingsholm/ Su Canale 5 il film con Tim Beck

Pubblicità

Inga Lindstrom matrimonio a Hardingsholm va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 15. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2008 in Germania dalla casa cinematografica della Bavaria film e la cui distribuzione avvenuta direttamente sul circuito televisivo. La regia è stata affidata a Karola Meeder, il soggetto è naturalmente tratto dai romanzi scritti da Inga Lindstrom alias Christiane Sadlo mentre il montaggio è stato eseguito da James Jacobs. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Alissa Jung, Florian Weber, Janin Ullman, Tim Beck, Karin Giegerich, Petra Zieser e Horst Kotterba.

Inga Lindstrom matrimonio a Hardingsholm, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom matrimonio a Hardingsholm. Helen è una giovane e bella donna che lavora per una piccola compagnia aerea che si occupa di spedizioni praticamente in tutto il mondo. Il suo capo la contatta per effettuare una spedizione e quindi una consegna piuttosto particolare ed in particolar modo deve raggiungere una piccola isola presente nel Mar del Nord per consegnare un abito da sposa. Una volta arrivata a destinazione la donna fa la conoscenza di Lars ossia il futuro sposo.

Pubblicità

I due non appena si incontrano, si rendono immediatamente conto di essere attratti l’uno dall’altro. Per l’uomo questa è una situazione piuttosto complicata anche perché in pochi giorni dovrebbe portare all’altare la donna di cui è da sempre innamorato ossia Lynn. La costante frequentazione però con Helen mette in discussione l’amore per la sua futura sposa e soprattutto si accorgerà dopo qualche giorno di non essere innamorato come credeva. A complicare ulteriormente la vicenda è il ritorno nella piccola isola di suo fratello Erik. Quest’ultimo è una sorta di giramondo che si sposta di meta in meta e che soprattutto non ha mai amato il fatto di potersi legare sentimentalmente ad una donna in maniera definitiva.

Lui è naturalmente tornato sull’isola per festeggiare il matrimonio della sorella peraltro con la donna con cui aveva avuto precedentemente una storia d’amore. In questa situazione in cui tutto sembra essere messo in discussione, il fratello di Lars si renderà conto di essere ancora innamorato di Lynn. Questo rappresenta un insperato aiuto che permetterà allo stesso Lars di fare una scelta maggiormente libera e soprattutto di poter intraprendere una strada che possa farlo finalmente felice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA