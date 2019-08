Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, domenica 25 agosto, alle ore 16.30. Si tratta di un film per la televisione del 2009 di genere romantico diretto da Hans-Jurgen Togel (La nave dei sogni – Viaggio di nozze a Lisbona, Rosamunde Pilcher – Tango argentino, Rosamunde Pilcher – Le due verità di David) ed interpretato da Gaby Dohm (Il fiume della vita – Gange, The good cop, Una nuova indagine per Helen Dorn), Peter Sattmann (Un’estate in Danimarca, Una casa e tanti guai, Utta Danella – Bacio al cioccolato), Katja Weitzenbock (La nave dei sogni – Bali, Un’estate a Praga, Acque mortali) e Robert Lohr (Amore tra i fiordi – Una madre dal passato, Swansm, L’inganno perfetto). Il film fa parte di una serie di lungometraggi televisivi accomunati dall’essere scritti dalla sceneggiatrice Christiane Sadlo, che per l’occasione ha scelto lo pseudonimo di Inga Lindstrom.

Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle, la trama del film

Ecco ora la trama di Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle. Mia Hogberg, una giovane fotografa, decide di andare a trovare la’anziana madre, che vive in un’altra città, e riesce a coinvolgere nel viaggio anche le sorelle maggiori Anna, avvocatessa di successo, e Agneta, architetto dai mille impegni. Le due donne non riescono però a staccarsi dal loro lavoro e finiscono per portarsi in viaggio anche i loro problemi. Per di più Mia si sente attratta da Jan, il marito di Anna, rischiando di complicare le cose e di rovinare il già precario accordo fra le tre sorelle. Una volta arrivati a destinazione la madre Marianne le aspetta con una sorpresa che rischia di minare la già precaria pace famigliare: ha infatti deciso di sposarsi di nuovo con un uomo che alle tre figlie non piace per nulla, l’impresario musicale Frans.

