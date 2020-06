Inga Lindstrom nella tua vita/ Su Canale 5 il film con Susan Anbeh (oggi, 9 giugno)

Pubblicità

Inga Lindstrom nella tua vita va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, a partire dalle ore 17:10. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2015 che fa parte di una lunga serie di episodi televisivi tratti dai romanzi scritti dalla celebre scrittrice tedesca. Il film è stato diretto dal regista Thomas Nennestied, la sceneggiatura è stata anche rivista Sathyan Ramesh in collaborazione con Christiane Sadlo ossia Inga Lindstrom, le musiche della colonna sonora sono state composte da Karim Sebastian Elias ed il montaggio è stato realizzato da Manuela Kampf. Nel cast sono presenti tra gli altri Susan Anbeh, Hendrik Duryn, Tara Fischer, Florentine Lahme, Florian Fitz e Mavie Horbiger.

Inga Lindstrom nella tua vita, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom nella tua vita. Elisa è una donna di origini tedesche che sembra avere una vita particolarmente soddisfacente. Lei vive in una splendida casa sulla riva di un lago nelle campagne tedesche ed è sposata con un uomo che ha sempre amato tantissimo ed ha una splendida figlia di nome Tina con la quale condivide gran parte delle proprie giornate. Elisa ha tantissimo tempo libero da dedicare a quelle che sono nelle sue passioni ossia la lettura e la cucina. Un giorno purtroppo si dovrà rendere conto di come questa sua felicità sia soltanto apparente giacchè scoprirà che ormai da tempo suo marito la tradisce una donna più giovane di lei. Come se non bastasse questa enorme delusione dovrà fare i conti anche con l’incredibile decisione della figlia Tina che si mette dalla parte del padre giustificandolo e soprattutto incolpando lei di non essere stata quella moglie adorabile che invece sarebbe dovuta essere.

Questo rovina il rapporto di Elisa con son figlia è con suo marito il tè la induce a prendere in considerazione una proposta che da tempo un suo caro amico che aveva avanzato ossia quella di occuparsi di un ristorante a Stoccolma. Decisa nel dare un taglio netto alla sua vita si trasferisce a Stoccolma dove incontrerà un uomo di nome Markus il quale a sua volta è alle prese con tantissime problematiche legate alla sua vita sentimentale ed in particolar modo in ragione della drammatica morte dell’amata moglie. Elisa e Marcus, nello specifico si incontrano per caso su internet in quanto entrambi interessati a scambiare la propria casa con l’altro non era tale che lui possa andare a vivere in una zona tranquilla come quella vicino al lago mentre lei può spostarsi a Stoccolma per le nuove esigenze di lavoro. Tutto questo però permetterà ai due di conoscersi realmente e di scoprire di avere molto in comune. Poco alla volta sapranno superare le rispettive delusioni e riprendere in mano il loro rispettive vite per essere finalmente felici come meritano. Insomma ci sono tutti i presupposti per una straordinaria storia di amore.



