Inga Lindstrom Nella tua vita/ Su Canale 5 il film con Tara Fischer (oggi, 8 gennaio)

Inga Lindstrom Nella tua vita va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 8 gennaio, a partire dalle ore 16.45. La produzione in questione risale al 2015 in Germania ed è di genere drammatico e sentimentale. Nasce da una sceneggiatura di Sathyan Ramesh e Christiane Sadlo, con la fotografia di James Jacobs, il montaggio di Manuela Kempf, le musiche di Karim Sebastian Elias e la produzione di Bavaria Film. La regia è stata affidata al tedesco Thomas Nennstiel, che ha diretto anche Bad Girls, C’è sempre un’altra possibilità e Tre cuori in cucina.

Il cast vede come protagonista principale Suzan Anbeh, di origini francesi e persiane e nota per French Kiss e Rosamunde Pilcher: Il mio angelo custode. Viene affiancata dal collega Hendrik Duryn, visto in diversi titoli di Rosamunde Pilcher ed Inga Lindstrom ed episodi di Squadra Speciale Cobra 11. Il cast è completato da Tara Fischer, Florentine Lahme, Florian Fitz e Mavie Hörbiger.

Inga Lindstrom Nella tua vita, la trama del film

La trama di Inga Lindstrom – Nella tua vita è incentrata su Elisa, una donna che sembra avere tutto nella vita. È sposata, ha una figlia, una casa in riva al lago. Si accorge, tuttavia, che il marito Hauke la tradisce e che la figlia Tina è dalla parte di quest’ultimo. Da un momento all’altro, Elisa teme di perdere tutto e inizia a lavorare per il suo amico Alex, all’interno di un ristorante. Nel frattempo, il veterinario Markus è vedovo e neanche la sua stupenda casa con giardino sembra non avere più alcun senso.

Elisa e Markus si incontrano casualmente su Internet e si scambiano le rispettive abitazioni. Lei va a Stoccolma nella casa di lui, che a sua volta si trasferisce nella più isolata Eksjö. Le loro esistenze sembrano pronte ad una nuova partenza, ma i due iniziano ad avere curiosità di conoscersi a vicenda. Non si incontrano mai da vicino, almeno nelle prime fasi, ma restano sempre in contatto diretto e si danno numerosi consigli. Col passare del tempo, si rendono conto che il loro rapporto può andare ben oltre una semplice amicizia a distanza.

