Inga Lindstrom nuovi amori/ Su Canale 5 il film con Pierre Kiwitt (oggi, 30 luglio)

Inga Lindstrom nuovi amori va in onda su Canale 5 oggi, martedì 30 luglio, a partire dalle ore 16:50. Si tratta di un ennesimo capitolo della lunga saga televisiva incentrata sui racconti della celebre scrittrice tedesca. Questo episodio è stato prodotto il girato in Germania nel 2016 sotto la regia di Udo Witte il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne l’adattamento della sceneggiatura per la versione televisiva. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Nike Fuhrmann, Pierre Kiwitt, Rudiger Joswig, Julian Weigend, Gioia Marischka e Hanno Friedrich.

Inga Lindstrom nuovi amori, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Inga Lindstrom nuovi amori. Una giovane donna di nome Luisa sta attraversando un periodo particolarmente difficile della propria vita che praticamente non aveva mai messo in conto. Nello specifico si ritrova a dover lavorare per forza dopo aver subito l’abbandono del proprio marito partito per un viaggio all’estero dal quale non è più ritornato per cui deve occuparsi di tutte le impellenze riguardante se stessa e i suoi due figli. Una vita che improvvisamente si dimostra particolarmente complessa e dura ma che tuttavia l’ha vista reagire con estremo carattere dimostrando grande voglia di andare avanti e soprattutto di regalare ai propri bambini l’affetto di cui necessitano. Un giorno si ritrova nei pressi della propria casa un uomo di nome Ben che si dice alla ricerca di un nuovo lavoro ma che tuttavia altri non è se non un importante scrittore che ha deciso di staccare un po’ la spina nascondendosi dai continui tentativi del proprio agente di fargli incontrare in diverse occasioni il proprio pubblico.

Dunque inizierà una nuova fase per la giovane donna la quale dopo tanto tempo si ritroverà in casa un uomo che sembra avere un effetto abbastanza positivo sui due bambini. Tutto questo dovrà essere gestito mentre un suo vecchio amico d’infanzia sfruttando l’assenza del marito decide di farsi avanti per far presente tutto l’amore che da sempre ha coltivato nei suoi confronti. Con il passare dei giorni non sono viene smascherata la vera identità di Ben ma clamorosamente farà ritorno dopo tantissimi anni e suo marito il che metterà ancora maggiore confusione nella vita sentimentale della donna che ad un certo punto si renderà conto come la persona in grado di renderla finalmente felice e di starle sempre a fianco sia in effetti quello sconosciuto che con l’inganno e introdotto nella propria abitazione. Una storia d’amore dunque che inizierà molteplici difficoltà ma che tuttavia si dimostrerà estremamente appassionante e soddisfacente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA