Inga Lindstrom Rasmus e Johanna/ Su Canale 5 il film con Jochen Schropp

Inga Lindstrom Rasmus e Johanna va in onda su Canale 5 prevede per il pomeriggio di questa domenica 31 maggio a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2008 in Germania che fa parte di una lunga Saga televisiva di episodi incentrati sui racconti scritti da Inga Lindstrom. Sto specifico episodio è stato affidato alla regia Gunter Kraa e nel cast sono presenti tra gli altri Jochen Schropp, Julie Engelbrecht, Sabine Postel, Jurgen Heinrich, Julia Malik e Tatjanas Blacher.

Inga Lindstrom Rasmus e Johanna, la trama del film

Ecco la trama di Inga Lindstrom Rasmus e Johanna. In una piccola cittadina ubicata nelle ridenti campagne della Svezia vivono due teneri bambini di nome Rasmus e Johanna. I due si sono sempre odiati e non perché ci siano stati dei motivi di dissidio bensì in ragione dei rapporti tesi esistenti tra le rispettive famiglie. Infatti entrambe le famiglie sono proprietarie di ottimi alberghi che servono al meglio i vari viaggiatori e turisti che vengono a visitare questa splendida zona della Svezia. Le due famiglie in pratica hanno portato avanti non solo odio ingiustificato ma anche e soprattutto una serie di iniziative tese a di stabilizzare il proprio avversario e quindi trarne vantaggi dal punto di vista economico.

I due bambini con il passare degli anni mettono da parte questa loro contrapposizione anche perché intraprendono nuovi percorsi che li portano a vivere in diverse parti del mondo. Il bambino ormai diventato un uomo infatti ha deciso di occuparsi di perfezionare le proprie conoscenze nell’ambito del marketing mentre la donna si è trasferita in città per diventare una straordinaria designer.

Proprio nella vicina città di Stoccolma i due si incontreranno dopo diversi anni mettendo da parte tutti i motivi di dissidio che peraltro non appartenevano alle loro personali esperienze. I due si rendono conto di essere molto differenti da come avevano pensato e soprattutto di avere molte più cose in comune. Cominciano così a frequentarsi inizialmente come semplice amici ma poi scocca in maniera ingestibile la passione e l’amore. I due diventano innamorati più che mai è già immaginano una vita futura fatta di tanti momenti felici insieme.

Tutto insomma sembra andare per il meglio se non fosse per il fatto che entrambi dovranno fare i conti con le ormai decennali sezioni esistenti tra le rispettive famiglie. Insomma prima o poi dovranno tornare nella loro cittadini Natale e dovranno informare le rispettive famiglia di quanto sta succedendo e soprattutto delle loro intenzioni di poter ben presto sposarsi. Purtroppo nel frattempo tra le due famiglie è nato un nuovo scontro dovuto essenzialmente al piccolo pezzetto di terra che i due alberghi si stanno contendendo per avere dei vantaggi per quanto concerne l’offerta da da proporre ai propri clienti. Non resterà che scoprire se l’amore saprà essere più forte dei sentimenti di odio esistenti tra le rispettive famiglie.



