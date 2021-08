Inga Lindstrom: ritorno a casa, Canale 5/ Torna il ciclo di film romantici per la tv

Inga Lindstrom: ritorno a casa anima il pomeriggio di oggi, venerdì 27 agosto 2021, su Canale 5 dalle 16.30. La regia è affidata a Udo Witte, che ha diretto altri cinque film della serie dedicati alla famosa scrittrice tedesca come: – Il ritorno di Ellen, Nuovi amori, Ricomincio da te, Sogno di Elin e Una scintilla d’amore -. La pellicola è del 2016 ed è destinata al circuito televisivo. Nel cast troviamo Klara Deutschmann e Heikko Deutschmann che ha fatto parte del cast di altri due film di Inga Lindstrom ovvero – Il mio finto fidanzato e Fuga dal passato -. Inga Lindstrom è una serie televisiva tedesca, che ha come soggetto le storie sentimentali scritte dalla scrittrice Christiane Sadlo, e messa in onda dal 2004.

Inga Lindstrom: ritorno a casa, la trama del film

La storia che viene raccontata nel film – Inga Lindstrom: ritorno a casa – è alquanto burrascosa, parla di una giovane donna il cui futuro professionale subisce dei cambiamenti radicali. Emilia Jönsson interpretata da Klara Deutschmann ha conseguito con risultati abbastanza soddisfacenti il diploma come stilista, e questo per lei è un grande risultato perché l’attende a Stoccolma una carriera come designer.

L’entusiasmo è alle stelle, prima di partire decide di fare visita a suo padre Caspar (Heikko Deutschmann). Il suo buono intento non ha gli esiti sperati, perché trova un uomo profondamente angosciato, incapace di reagire e accettare la scomparsa improvvisa dell’amata moglie avvenuta a causa di un incidente aereo. La ragazzasi trova di fronte a una realtà diversa da come se l’aspettava, la sua vita prende un percorso completamente diverso.

Caspar non si dà per vinto, visto che i relitti dell’aereo e i cadaveri dei passeggeri non sono stati mai ritrovati, convinto che la moglie sia ancora viva, assume un investigatore per portare avanti le ricerche per il ritrovamento della sua amata, convinto che si trovi in un’altra parte. Mentre con molte difficoltà, Emilia tenta di aiutare suo padre a superare il lutto, fa la conoscenza di un affascinante uomo, Viktor, il quale si innamora dal primo istante. Viktor però non ha intenzione di trattenersi per lungo tempo in città, visto che è arrivato soltanto per fare visita a suo fratello Tim. Riusciranno alla fine i due giovani a far trionfare il loro amore, nonostante i vari problemi famigliari di ognuno ne ostacolano il cammino?

