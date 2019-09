Inga Lindstrom – Ritorno a casa/ Su Italia 1 film ciclo sentimentale (3 settembre)

“Inga Lindstrom – Ritorno a casa” è il film di genere sentimentale che Italia 1 propone ai suoi telespettatori il oggi, 3 settembre 2019, alle ore 16.30. La trama è tratta da un romanzo di Inga Lindstrom, la scrittrice tedesca che in realtà si chiama Christiane Sadlo. La pellicola è stata girata in Germania nel 2016, la regia è di Udo Witte. Il ruolo principale è stato affidato a Klara Deutschmann, tra gli altri attori sono da ricordare David Christopher Roth, Tina Ruland e Frederik Götz. Altra presenza nel cast da sottolineare è quella dell’attore Heikko Deutschmann, il padre dell’attrice protagonista.

Inga Lindstrom – Ritorno a casa

Ecco la trama di Inga Lindstrom – Ritorno a casa. Terminata la scuola di moda e design, Emilia Jönsson (Klara Deutschmann), trova lavoro in un prestigioso studio. La ragazza è orgogliosa e soddisfatta del futuro che si sta costruendo e le sembra ch niente possa turbare questa sua condizione di serenità e spensieratezza. Quando la mamma di Emilia scompare, la giovane donna torna nella dimora di campagna dove vive suo padre Caspar (Heikko Deutschmann), medico veterinario molto apprezzato e rispettato da tutti. Della donna scomparsa non si sa niente di preciso, probabilmente la donna è rimasta vittima di un grave incidente aereo. Senza sua moglie Isabella Caspar è triste e si sente molto solo. Per Emilia il ritorno nella casa paterna doveva durare soltanto pochi giorni ma nella sua vita ci saranno una serie di imprevedibil cambiamenti. La ragazza ha l’occasione di rivedere Maya, una grande amica che da anni non aveva più incontrata; conosce anche Viktor Isaakson (Frederik Götz), un uomo molto affascinante verso il quale Emilia sente immediatamente una grande attrazione; anche Vickor sembra provare grande interesse per la giovane. Vicktor non gode di una buona reputazione, di lui si parla come di un giovane inaffidabile, amante dei viaggi e della bella vita.

Molto diverso da Viktor è suo fratello Tim (David Christopher Roth), un ragazzo poco incline allo studio che ha scelto di lasciare la scuola e che adesso lavora per Caspar. Emilia sogna di aprire una sua boutique e Tim, pur di aiutare la giovane amica, vorrebbe mettere in vendita la proprietà per avere il danaro sufficiente a realizzare il desiderio della ragazza. Nel frattempo Caspar non fa che pensare ad Isabella, è convinta che sia ancora viva, addirittura crede di riconoscerla in una foto. Guardando con attenzione la fotografia, Caspar si convince che la moglie vive in Sud America; quindi si rivolge ad un investigatore privato, lo informa circa la scomparsa della donna e gli affida il compito di trovarla. Intanto Emilia si incontra spesso con Vickor, trascorrono molto tempo insieme, tra loroc’è una buonaintesa e tanta complicità. Un bel giorno in paese arriva Hanna Sandberg, una donna molto affascinante che vorrebbe aprire un laboratorio di pasticceria. L’arrivo della giovane donna sconvolgerà non poco la vita degli abitanti della piccola comunità. Nonostante una serie di equivoci, l’amicizia tra Emilia e Vicktor diventa sempre più solida e molto importante per entrambi. Potrebbe trasformarsi in un grande amore….



