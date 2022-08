Inga Lindstrom scelta d’amore/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Inga Lindstrom scelta d’amore, film di Canale 5 diretto da Tom Zenker

Inga Lindstrom scelta d’amore verrà trasmessa oggi, 2 agosto, a partire dalle ore 16.35 su Canale 5. Si tratta di uno degli episodi della serie Inga Lindstrom, realizzata in Germania dal 2004 e attualmente ancora in produzione. Essa conta diciannove stagioni, per un totale di oltre 90 episodi autoconclusivi. L’episodio Inga Lindstrom – scelta d’amore è stato realizzato dal regista Tom Zenker e vede la partecipazione di Gaby Dohm, vincitrice di un Romy Award come migliore attrice in una serie TV nel 2005.

L’intera saga Inga Lindstrom è ambientata nei Paesi Scandinavi e quest’episodio in particolare è stato girato in diverse location della capitale svedese. La serie, inoltre, è stata ideata dalla scrittrice Chrstiane Sadlo, nota anche con lo pseudonimo Inga Lindstrom, già sceneggiatrice di alcuni film tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher e di altre popolari serie TV, come circle of life. Ad oggi, Inga Lindstrom è una delle serie TV sentimentali tedesche più seguite e amate all’estero e ha raggiunto in Italia picchi di share di oltre l’11%.

Inga Lindstrom scelta d’amore, la trama del film

Leggiamo la trama di Inga Lindstrom scelta d’amore. Helen è una giovane storica dell’arte fidanzata con Thomas, un uomo affascinante e apparentemente perfetto. La vita di Helen cambia completamente quando scopre che Thomas ha una doppia vita: egli, infatti, è sposato e ha un figlio. Una volta appresa la notizia il datore di lavoro di Helen, Marcus, le consiglia di lasciare la città per trascorrere un periodo di tempo in campagna, a Lanborg. Marcus trova ad Helen anche un lavoro provvisorio come catalogatrice di libri presso la vecchia dimora, ormai in vendita, dell’anziana signora Greta Janson.

A Lanborg, il cuore di Helen torna a battere per Robert, il giovane proprietario di un birrificio nonché aspirante acquirente della casa della signora Janson. Il sentimento è ricambiato e i due diventano protagonisti di un’intensa storia d’amore. Ad un tratto, però, una nuova notizia spinge Helen a rivalutare la sua vita: la ragazza, infatti, scopre di aspettare un figlio dal suo ex compagno Thomas.











