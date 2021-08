Inga Lindstrom screzi d’amore, Canale 5/ Torna il ciclo romantico

Inga Lindstrom screzi d’amore va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16.30 oggi, 20 agosto 2021. La Germania si sta imponendo, a livello cinematografico, specializzandosi nei settori ‘soap opera’, serie e film per la televisione. Ne consegue che proprio questo filone, supportato da alcune importanti saghe, è divenuto oramai noto e amato anche dal pubblico italiano al punto che l’appuntamento con questo cinema, tipicamente dedicato alle fasce pomeridiane, è seguitissimo da una vasta percentuale di Auditel. In ‘Inga Lindstrom – screzi d’amore’, attrice protagonista è Sinja Dieks, anch’essa cresciuta tra serie Tv e film per il piccolo schermo.

La ricordiamo per il poliziesco ‘SOKO Weimar’, per la serie, anch’essa poliziesca, ’14º Distretto (Großstadtrevier)’, per ‘Omicidi nell’alta società (Mord in bester Gesellschaft)’, ‘Un passo dal cielo’, ispirata a Pietro Thiene e prodotta a livello internazionale con la presenza del nostro attore Terence Hill. Al suo fianco l’attore tedesco, resosi celebre con la sua parte principale nel film russo e tedesco diretto da Andrey Konchalovskiy ‘Paradise’, Christian Clauss, un attore che sopravvive nella sua celebrità anche portando la sua buona dose di talento in film per la Tv o nelle classiche serie poliziesche teutoni.

Inga Lindstrom screzi d’amore, la trama del film

Leggiamo la trama di Inga Lindstrom screzi d’amore. In un ridente villaggio tedesco le famiglie Blomquist e i Larson sono da sempre in lotta, la classica disputa orgogliosa tra due nuclei famigliari i quali, storicamente, non vanno d’accordo e si pestano i piedi uno con l’altro. Anche per questo motivo, una delle ragazze della famiglia Larson, per l’esattezza Lilith Larson (Sinja Dieks), mantiene il suo amore per Carl Blomquist segreto, teme di dirlo agli altri membri femminili del suo nucleo, per non parlare di quelli maschili che si frapporrebbero tra lei e il suo amore da troppo tempo segreto. In realtà anche Magnus (Christian Clauss), anch’esso dei Blomquist, è stanco di questa situazione, vorrebbe un clima più disteso tra i due clan e agisce di conseguenza, in senso positivo e riconciliante, assieme a Lilith affinché le cose possano superare quegli intricati nodi del passato. Le cose non saranno facili come potrebbero apparire in partenza, ma la tenacia dei giovani porta nuova linfa sociale all’interno dei clan per riappacificare tensioni oramai desuete e senza senso.

