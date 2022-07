Inga Lindstrom Screzi d’amore/ Su Canale 5 il film con Sinja Deks

Inga Lindstrom Screzi d’amore, film di Canale 5 diretto da Stefanie Scholt

Inga Lindstrom Screzi d’amore sarà trasmesso oggi, 17 luglio, a partire dalle ore 16:30 su Canale 5. Si tratta di un film romantico che ha debuttato sul piccolo schermo nell’anno 2018.

Il regista di questo film risulta essere Stefanie Scholt mentre la sceneggiatura è stata scritta dalla stessa regista prima che gli venisse commissionata la regista del film stesso. All’interno del cast del film tv sono presenti attori come Sinja Deks, Christina Clauss, Carin Tietze, Lisa Kreuzer, Peter Davor e Stephan Burgi.

Le musiche del film sono state realizzate da Andy Groll, compositore autore anche di altre colonne sonore, mentre la fotografia è stata curata da Thomas Etzold. Il film appartiene alla serie pensata per il piccolo schermo è dedicata all’autrice Inga Lindstrom. Si tratta di una pellicola per la televisione che può appassionare chi ama le storie d’amore e non si interessa molto dei dettagli tecnici. In poche parole, un ottimo film per spegnere il cervello e rilassarsi.

Inga Lindstrom Screzi d’amore, la trama del film

Il film Inga Lindstrom Screzi d’amore racconta la storia di due famiglie, i Blomquist e i Larson. Queste due famiglie sono da sempre in lotta tra loro e si odiano per alcune vicende avvenute nel corso degli anni. Lilith Larson, ragazza della famiglia, non vuole rivelare alle altre donne di casa di essere in realtà innamorata di Carl, un ragazzo tranquillo. Lilith conosce poi anche Magnus, un ragazzo che appartiene alla famiglia rivale.

I due dovrebbero odiarsi a pelle, ma incredibilmente provano attrazione. Lilith è confusa e non vuole rivelare a nessuno che ha conosciuto il bel Magnus. Inoltre, questa notizia deve essere mantenuta segreta anche per non far turbare il paesino nel quale vivono. Un’eventuale notizia di questa portata potrebbe sconvolgere il paese e potrebbe far inasprire ancor di più l’odio tra le due famiglie. In un turbine di avvenimenti, Lilith e Magnus si troveranno vicini l’un l’altro e affronteranno sfide che sembravano essere impossibili da superare.

