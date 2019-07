Inga Lindstrom screzi di amore/ Video, su Canale 5 il film con Sjnia Dieks (2 luglio)

Inga Lindstrom screzi di amore riempie la programmazione di Canale 5 per oggi, martedì 2 luglio, a partire dalle ore 16:50 in prima visione televisiva il film di genere sentimentale . Si tratta di una pellicola che è stata prodotta in Germania nel 2018 naturalmente fa parte della lunga serie di episodi incentrati sui racconti scritti da una celebre scrittrice. La regia è stata affidata a Stefanie Sycholt la quale si è occupata anche dell’adattamento della sceneggiatura per la versione televisiva del racconto mentre nel cast sono presenti alcuni attori piuttosto apprezzati anche in Italia come nel caso di Sjnia Dieks, Christian Clauss, Carin C. Tietze, Lia Kreuzer, Peter Davor, Frederic Walter e Stephan Burgi.

Inga Lindstrom screzi di amore, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Inga Lindstrom screzi di amore. Ci troviamo in una piccola cittadina svedese dove la vita scorre in maniera tranquilla e soprattutto si riesce ad avere un rapporto diretto con gli altri e con la natura. Tuttavia sono presenti due famiglie, i Blomqvist e i Larson, che per diverse ragioni sono da tantissimi anni contrapposte in tutto e per tutto. Una vera e propria contesa che si sviluppa su più ambiti partendo da quello professionale fino a questioni riguardanti confini di proprietà e quant’altro. Una componente della famiglia Larson di nome Lilith sta per far ritorno nella cittadina dopo aver trascorso diversi anni la propria esistenza in giro per il mondo per sviluppare le competenze necessarie per portare avanti la propria professione. La donna è particolarmente preoccupata in quanto deve mettere a conoscenza i componenti della propria famiglia di aver in essere quella che sembra essere una importante relazione amorosa che potrebbe portare al matrimonio nel giro di pochi mesi. Tuttavia questa preoccupazione ben presto sarà spazzata via da nuovi e più importanti fatti che la riguardano in prima persona in quanto al suo ritorno nella cittadina fa la conoscenza di Magnus ossia uno dei componenti della nuova generazione della famiglia Blomqvist. Il primo approccio tra i due è senza dubbio negativo ma poco alla volta inizieranno a scoprire di avere molto in comune di essere fatti l’uno per l’altra. Una frequentazione che ovviamente dovrà essere tenuta celata in quanto le rispettive famiglie non sono certamente pronte nel mettere da parte l’ascia di guerra e finalmente avere un’esistenza felice. L’amore che si instaurerà tra i 2 giovani sarà tuttavia più forte di ogni divisione tra le rispettive famiglie permettendo così di mettere da parte decenni e decenni di incomprensioni e quindi avere finalmente una vita serena e felice all’interno di una piccola ma ridente comunità. Naturalmente i momenti di difficoltà non mancheranno ma con il loro amore sapranno superare ogni cosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA