Inga Lindström Segreti di famiglia, Canale 5/ Una serie romantica in tv

Inga Lindström Segreti di famiglia va in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, 17 agosto 2021, a partire dalle ore 16,30. Nel cast abbiamo su tutte una protagonista per un film non solo rosa, ma tanto rosa e nel nostro caso parliamo dell’attrice Sina-Valeska Jung, che si è mossa in particolare all’interno delle soap tedesche come ‘Verbotene Liebe (‘Amore proibito’, conosciuta anche come ‘Forbidden Love’, e spesso abbreviata in ‘VL’), da lunghi anni sposata con il celebre musicista Jared Hasselhoff leader della band rock Bloodhound Gang.

Al suo fianco l’attore Mike Hoffmann, anch’esso un piccolo principe dei cast televisivi, conosciuto l nostro pubblico in particolare per la serie poliziesca ‘Squadra speciale Stoccarda’, ‘Ultima traccia Berlino’, ‘Il giocatore di scacchi’ e altri episodi tra i quali diverse interpretazioni nella saga Inga Lindstrom.

Inga Lindström Segreti di famiglia, la trama del film

Leggiamo la trama di Inga Lindström Segreti di famiglia. Sten Stenmark lascia di stucco la famiglia di Eva, una semplice insegnante di danza che vive con la madre e la figlia nella casa che proprio Sten ha da poco acquistato e per la quale vede un futuro senza le tre donne, per ristrutturarla e venderla, uno speculatore alla fine dei fatti che acquista case, le libera dagli inquilini, le rivende maggiorate di prezzo.

Per Eva la vita è sempre stata pacifica e sognava di poter vivere in tranquillità con la madre e la figlia, ma così non sarà se non troverà il modo di porre un freno alle mire speculative dell’uomo. Meret, la madre, sull’accaduto tace stranamente e proprio Eva scoprirà che il passato della madre ha già visto, in un episodio taciuto e apparentemente torbido, la famiglia Stenmark, nucleo dal quale proviene anche l’uomo che sta progettando il loro sfratto.

