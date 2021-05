Inga Lindstrom Segreti di famiglia/ Su Canale 5 il film con Mike Hoffmann

Inga Lindstrom Segreti di famiglia va in onda oggi, domenica 30 maggio, su Canale 5 a partire dalle ore 15:00. Questo in particolare si intitola Segreti di famiglia (titolo originale Tanz mit mir, ovvero letteralmente Balla con me). La pellicola, destinata solo ad una proiezione sul piccolo schermo e mai proiettata al cinema, è stata girata nel 2017 dal regista Matthias Kiefersauer. Gli interpreti principali sono Sina-Valeska Jung (Eva Manstein), Mike Hoffmann (Alban Narvik), Teresa Harder (Meret Boda) e August Schmölzer (Hans Stenmark).

Inga Lindstrom Segreti di famiglia, la trama del film

Soffermiamoci da vicino sulla trama di Inga Lindstrom Segreti di famiglia. Meret è un’insegnante di danza che vive con sua figlia, Eva, e sua nipote Lissi. Il suo intero mondo viene mandato sottosopra quando riceve la notifica di sfratto dall’appartamento in cui vive e in cui esercita anche la sua professione. Il proprietario della casa, ha deciso infatti di andarci a vivere con la sua fidanzata e quindi ne rivendica la proprietà, e anche in fretta.

Questo ovviamente crea non pochi problemi a Meret, la quale per di più subisce anche un piccolo incidente. A questo punto è Eva che si deve fare carico dell’intera situazione, ma la donna fa fatica a capire di chi si può fidare e di chi no. Tutto però subirà un’accelerata quando un segreto di famiglia a lungo sopito verrà rivelato.

